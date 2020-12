Kaikkein syvin ja merkittävin aistimus – ihmisen kosketus – on tänä vuonna riistetty monelta meistä.

Tuntoaistia kutsutaan ihmisen syvimmäksi aistiksi, koska se kehittyi evoluutiossa paljon aiemmin kuin sellaiset monimutkaiset asiat kuin näkö tai kuulo. Hyvinkin alkukantaiset elämänmuodot pystyvät aistimaan kosketuksen.

Myös ihmisellä tuntoaisti kehittyy ensimmäisenä. Vastasyntynyt lapsi ei näe kunnolla, mutta äidin kosketuksen se tuntee. Ilman vanhempiensa kosketusta jäävä ihmislapsi kuihtuu kuin kukka ilman kastelijaa.

Tuntoaisti myös hiipuu viimeisenä, kun muut aistit ovat usein jo menneet. Vanha ihminen ei välttämättä kuule eikä näe, mutta hän reagoi yhä poskea tai hiuksia silittävään käteen.

Tämä kaikkein syvin ja merkittävin aistimus – ihmisen kosketus – monelta meistä on tänä vuonna riistetty. Eikä pelkästään iäkkäiltä ja riski­ryhmäläisiltä vaan myös usealta yksin elävältä, joita asuu pelkästään Helsingissä yli 150 000.

Pian koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen The Wired -lehdessä haastateltiin Miamin yliopiston tutkijaa Tiffany Fieldiä, joka on tutkinut kosketuksen merkitystä ihmisille. Hän kutsuu kosketuksen tarvetta ”ihoikäväksi”.

Fieldin mukaan ihmiskosketusten puute on nykyisessä tilanteessa paitsi psyykkinen myös lääketieteellinen riski, sillä ihmiskosketuksen on todettu laskevan kortisolihormonin tasoa ja vahvistavan immuunijärjestelmää. ”Olen hyvin huolissani, koska juuri nyt tarvitsisimme ihmiskosketusta kaikkein eniten”, Field sanoi.

Monet eläimet koskettelevat toisiaan, jopa hyönteiset. Tärkeintä koskettelu on kuitenkin sosiaalisille laumaeläimille. Esimerkiksi bonobo-apinat eivät paljon muuta teekään kuin silittelevät ja hyväilevät toisiaan.

Koskettelun on todettu lisäävän mielihyvähormoni oksitosiinin määrää. Paljon hyväilty vauva kehittyy nopeammin, toisiaan hipelöivät pariskunnat ovat tyytyväisempiä.

Tutkimuksissa havaittiin, että runsaasti halauksia saaneilla naisilla oli enemmän oksitosiinia ja matalampi verenpaine kuin niillä naisilla, jotka olivat jääneet vähemmille haleille.

Erityisen tehokkaasti hyvää oloa lisää rauhallinen silittäminen, josta nauttivat niin lemmikkieläimet kuin ihmisetkin. Ei ihme, että erilaiset hieronnat ja itämaiset sivelyt ovat nykyään niin suosittuja.

Koskettelu vaikuttaa satunnaisemmissakin ihmiskohtaamisissa. Vuonna 1984 tehdyssä kokeessa havaittiin, että ravintola-asiakkaat antoivat enemmän juomarahaa, kun tarjoilija oli koskettanut heitä ohimennen.

Jokainen tietää, miten hyvältä tuntuu, kun ystävä koskettaa kannustavasti käsivartta tai panee käden harteille. Tällainen koskettelu on kuitenkin vähentynyt.

Jo ennen epidemiaa tutkijat havaitsivat, että ihmiset olivat alkaneet karttaa fyysistä kontaktia. Se voi johtua siitä, että julkinen keskustelu on saanut ihmiset varovaisiksi. On tärkeää puhua siitä, millainen koskettaminen on ok ja millainen ei, mutta toivottavasti se ei saa ihmisiä pelkäämään kaikkea koskettelua, sillä fyysinen kosketus on ihmisapinoiden hyvinvoinnille tärkeää.

Epidemian aikana koskettelu on vähentynyt entisestään tai loppunut kokonaan. Tilannetta pahentaa, että ihmiset liikkuvat ilmeettömissä kasvomaskeissa. Ei hymyjä eikä vuorovaikutusta, vain väistelyä ja uhkaa.

Suomen suhteellisen matalia tartuntalukuja on selitetty sillä, että suomalaiset pysyttelevät niin kaukana toisistaan. Nyt tälle etäisyydelle on suomalaisten mielestä saatu suorastaan kansainvälinen tunnustus.

Epidemian loppu häämöttää toivottavasti jo näköpiirissä, mutta sen laskuja maksetaan vielä pitkään. Velkaa ei ole kertynyt vain rahassa vaan myös saamatta jääneissä halauksissa ja silityksissä.

Kunhan tämä painajainen on ohi, kannattaa maksaa erääntyneet saatavat ja halailla kuin italialaiset.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.