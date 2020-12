Nyt saattaa joutua käymään useammassa kauppakeskuksessa ja mahdollisesti useammissa kaupungeissa tavoittaakseen saman, mikä aiemmin oli tarjolla yhdessä suuressa tavaratalossa.

Viime aikoina on puhuttu paljon Helsingin keskustan vetovoiman vähentymisestä ja aktiivisemman kaupunkipolitiikan tarpeesta. Koronaviruspandemia on korostanut keskustan ongelmia.

Katutasosta näkee keskustan ja kiinteistöjen liiketoiminnan kehityksen kuluttajan näkökulmasta. Liiketoiminnan näkymät ovat pitkälle riippuvaisia siitä, tavoitetaanko asiakas sillä paikalla, johon liiketoiminta päädytään tuomaan.

Keskusta on paitsi työpaikka myös paikka, jossa erityyppiset kulutuspalvelut vetävät puoleensa. Sellaisia ovat pukeutuminen, ravintolat, kahviot ja kulttuuriin liittyvät palvelut. Niihin voidaan lukea myös digitalisaation sekä vapaa-ajan tarpeisiin liittyvät tuotteet ja palvelut.

Verkkokauppa syö joustavien palautusehtojen osalta tätä perustusta. Kauppamuoto ei varmasti hiilijalanjäljen näkökulmasta ole tehokas, mutta täyttää sellaisen ihmisen toiveet, jolla on aikaa odottaa toimitusta ja palauttaa tuote ollessaan tyytymätön.

Kauppakeskukset ovat kehittyneet brändipohjaisiksi, mutta onko trendi oikeansuuntainen? Kun kuluttaja hakee esimerkiksi kenkiä tai pukua, onko mielekästä sitoutua johonkin brändiin vai päätyä siihen, että riittää, kun tuote on laadukas, istuu ja on mukava? Ennen tavaratalo tarjosi eri brändit samalla osastolla. Nyt saattaa joutua käymään useammassa kauppakeskuksessa ja mahdollisesti useammissa kaupungeissa tavoittaakseen saman, mikä aiemmin oli tarjolla yhdessä suuressa tavaratalossa. Onko kiireisillä työssä kävijöillä tähän aikaa?

Pandemia muuttaa nykytilannetta pahempaan suuntaan. Miksi pyrkiä keskustaan, jossa väkeä luonnollisesti liikkuu enemmän ja tartuntavaara on suurin? Miksi tavoitella brändejä, joiden kustannustasoon vaikuttavat oleellisesti mainonta mutta myös kauppapaikkojen kiinteistöjen kustannustaso? Välissä on yrittäjä, joka on rinnastettavissa alustatyöläiseen. Hän myös kantaa riskin siitä, voiko tällä katetasolla onnistua.

Jos ja kun tavoitellaan eri palvelujen liiketoiminnan vetovoimaa ja kasvua keskustassa, on syytä huomioida, millainen ketjun osapuolien ansainta on. Riittääkö se kaikille? Jos ei, niin heikoin lenkki väistyy ja kaikki ovat saman kaatuvan korttitalon ongelman edessä. Helsinki ei ole Lontoo, Pariisi tai New York.

Ongelma kasvaa ostoskeskusten ja eri yrittäjien määrän lisääntyessä. Se on jo laajempi ongelma useimmissa länsimaissa. Kaupungistuminen on trendi, jota nyt kuitenkin haastetaan monelta suunnalta. Ilmastonmuutos ja pandemia vaikeuttavat tilannetta.

On vaikea nähdä, että ongelma olisi juurikaan riippuvainen Helsingin kaupungista ja sen tavoitteista tai toimista. Suurin merkitys on ostovoiman kehityksellä. Asukasmäärän kasvussa Helsinki luottaa vetovoimaan ja kaupungistumiseen. Kustannustason kohdalla kaupungilla on vähän eväitä vaikuttaa. Viime vuosina kasvanut asumisen hinta näyttää siirtyvän myös asumis- ja toimeentulotuen lisääntyvään tarpeeseen. Jos vaurauden kasvu ei kohdistu kuluttajiin, ollaan ratkaisemattoman ongelman edessä.

Kai Häppölä

seniori Töölöstä

Helsinki

