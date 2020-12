Toivoisin myös hieman enemmän tarkkuutta kananmunien keittämiseen. Haluan lusikoida neljän minuutin munia.

Käyn paljon kotimaan hotelleissa, ja yleensä jo paluumatkalla saan puhelimeeni viestin, jossa pyydetään antamaan palaute vierailusta. Monestakin syystä en ole enää aikoihin näihin viesteihin vastannut, mutta laajemman kokemuksen perusteella haluan nyt kertoa tuntemuksiani aamupalojen osalta.

Aamiaistarjonta suomalaisissa hotelleissa on ajan mittaan yhtenäistynyt siten, että valikoima on lähes identtinen joka paikassa. Poikkeuksena on Tampere, jossa on aina tarjolla mustaa makkaraa, pisteet siitä!

Aloitan hakemalla appelsiinimehua. Nykyään se yleisimmin valutetaan automaattilaitteesta, josta mehun kuvaa tökkimällä saa ennen pitkää lientä tulemaan, mutta laitteen toimintalogiikka jää usein hämäräksi. Jos tarjolla on kannuissa olevia mehuja, otan mieluummin niitä.

Seuraavaksi paahdan kaksi paahtoleipää. Isoja nelikulmaisia leipiä on yleensä hyvin tarjolla, mutta niiden tuoreudessa on joskus toivomisen varaa. Paahtimien taso on sitäkin kirjavampi. Viimeksi tarjolla oli laite, joka vei leivät telaketjumaisen ritilän päällä lämmitysvastusten ohi. Sen teho oli erittäin heikko: kahden läpiviennin jälkeen leivät olivat vain aavistuksen lämmenneet.

Joskus näkee mielikuvituksellisen monimutkaisia ja futuristisia paahtimia, joista tekee mieli pysytellä kaukana. Muistan yhden hotellin, jossa oli kyllä paahdin, mutta se oli kovin tehoton. Tarkemmin katsoen sitä ei ollut kytketty sähköverkkoon ollenkaan.

Kun leivät on jotenkin saatu paahdetuksi, haen vakiovalikoimasta juustoa, meetvurstisiivuja ja salaatinlehtiä. Niissä on harvemmin valittamista. Lisäksi haluan keitetyn munan. Tällöin ajaudutaan usein kovin karikkoisille vesille. Hyvä on, jos tarjolla on selkeästi keittominuuteilla merkittyjä, hiljattain keitettyjä munia – viimeksi oli ainoastaan kovaksi keitettyjä täysin kylmiä.

Haluan syödä neljän minuutin munia. Näin keitettynä munan valkuainen on kokonaan hyytynyt mutta keltuainen vielä pääosin löysä. Tällainen muna on maukas, terveellinen ja optimaalinen lusikalla syötäväksi.

Käsittämätöntä on, että laatuhotelleissakin törmää siihen, ettei kätevää suolasirotinta löydy. Tarjolla saattaa olla iso, pihville tarkoitettu mylly, joka ei toimi munien kanssa alkuunkaan. Olenkin alkanut kuljettaa mukana hampurilaisravintolan pieniä suolapusseja, suosittelen!

Leipien ja munien jälkeen on varsinaisten lämpimien vuoro. Munakokkeli on yleensä hyvää, mutta pekonin laatu vaihtelee suuresti – kaikesta päättäen pekoni on hankala tuote paistettuna säilytettäväksi, jolloin se helposti sitkistyy ja menettää herkullisuuttaan. Tällöin kaipaan Englannin yhdeltä puolelta paistettuja munia ja pekonia, joka ei ole joutunut hautumaan ottokaukalossa. Perustarjontaan kuuluvista makkaroista ja lihapullista en aamuisin välitä.

Lopuksi juon kahvia ja syön lautasellisen luonnonjogurttia marjoilla. Tässä asiat menevät yleensä putkeen, ja mielelläni luen samalla aamun päivälehteä. Sitten jatkan matkaani enemmän tai vähemmän tyytyväisenä, mutta varmasti pitkälle päivään ravittuna!

Olkoon tämä lämminhenkinen kritiikkini omiaan edelleen parantamaan aamupalojen laatua maassamme.

Ilkka Helander

Loviisa

