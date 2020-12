Jo päiväkoti-ikäisille saatetaan antaa valta päättää perheen asioista.

Varhaiskasvatuksessa kohtaan joka päivä 1–6-vuotiaiden lasten vanhempia. Suuresti huolettaa se, kuinka pienille lapsille annetaan valta ja kuinka kadoksissa on tämän ajan vanhemmuus.

Yksi tämän päivän trendeistä on, että toinen vanhemmista on kotona ja lapsi tuodaan päiväkotiin. Tai vanhempi lapsi tuodaan päiväkotiin ja nuoremman lapsen kanssa on vanhempi kotona. Tai sitten se, että molemmat lapset tuodaan päiväkotiin ja siitä huolimatta toinen vanhemmista on kotona. Enkä tässä tarkoita koronavirusaikana työttömäksi jääneitä tai sairauden takia kotona olevia vanhempia.

Asiaa perustellaan niin, että lapsi tarvitsee virikkeitä ja ikäistään seuraa ynnä muuta sellaista. Nykyään yhä enemmän kuulee perusteluja, että vanhemmat eivät jaksa. Vanhemmat eivät jaksa olla omien lastensa kanssa. Vanhemmat eivät jaksa omien sanojensa mukaan siksi, kun lapset ovat niin vaativia, haastavia ja joidenkin mukaan ihan mahdottomia.

Varhaiskasvattajan silmin syy tähän tilanteeseen löytyy usein vanhemmista itsestään. Ei uskalleta olla vanhempia omille lapsilleen. Jo päiväkoti-ikäisille annetaan valta ja he saavat perheessä päättää asioista, joista näin pienten lasten ei tulisi lainkaan päättää.

Tiedän perheitä, joissa lapsi saa kotona päättää, mitä ruokaa hän syö vai syökö ollenkaan vai täyttääkö vatsansa vain makeisilla. Päiväkotiinkin lapsi saadaan tuotua suklaapatukan tai muun sellaisen voimalla. Lapsi saa päättää, mitä pukee ylleen, tai jos ei halua pukea, niin tuodaan päiväkotiin yöpuku päällä. Lapsi päättää, mitä perheissä tehdään tai jätetään tekemättä. On esimerkiksi perheitä, joissa ei voi imuroida lapsen kotona ollessa, kun hän ei ole tottunut imuriin ja pelkää sitä. Lapsi päättää, mitä kaupassa ollessa ostetaan. Sitten on myös vanhempia, jotka kertovat, ettei kauppaan voi mennä lasten kanssa ollenkaan, kun lapset juoksevat kaupassa ympäriinsä ja ottavat hyllyistä tavaraa.

Kun kotona oleva vanhempi kertoo esimerkiksi päiväkodin henkilökunnalle, ettei hän jaksa lastensa kanssa, niin me varhaiskasvattajat ihmettelemme kyllä asiaa suuresti. Miten vanhempi ei muka jaksa? Hänellä on viikossa paljon aikaa panostaa itsensä hyvinvointiin tai lepoon, kun lapsi tai lapset ovat maanantaista perjantaihin kahdeksan tuntia päivässä hoidossa. Toki vanhempi saattaa hakea töitä, mutta töiden hakuun riittäisi viikossa hieman vähäisempikin tuntimäärä. Kotona olevan vanhemman lapsien hoitopäivät voisivat siis olla huomattavasti lyhyemmät.

Joulunaikana päiväkodissa koittaa päivystysaika. Runsaan kahden viikon jaksona monet työssä käyvät vanhemmat pitävät lomia ja viettävät yhteistä aikaa perheen kanssa. Samoille viikoille pyritään järjestämään myös mahdollisimman monelle varhaiskasvattajalle lomaa. Päivystysajan hoito on tarkoitettu työssä käyvien perheiden lapsille. Nykyään kuitenkin hoitoa varataan myös näille kotona olevien vanhempien lapsille.

Mitä lapsen kanssa sitten pitäisi jaksaa? Pitäisi jaksaa olla läsnä, antaa aikaa. Ei tarvita Hoplopia, Superparkia, Ikean lapsiparkkia, kuntosalin lapsiparkkia tai eri harrastusta lähes joka ilta.

Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuuttani pois

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.