Esa Lilja kirjoitti (HS Sunnuntai 6.12.) kävelyn merkityksestä ja kävelyn lisääntymisestä koronaviruspandemian aikana seuraavasti: ”Parhaimmillaan pitkä kävely on kuin arkipäivän road movie, jossa kaikki jätetään taakse: koti ja työt, esimiehet ja asiakkaat, huolet ja murheet. Päivä katkeaa, liukuhihna pysähtyy, edessä on ainutlaatuinen hetki omaa aikaa.”

Pitkien kävelyjen kokemusasiantuntijoita ovat camino-kävelijät, pyhiinvaellusreittejä kohti Espanjan Santiago de Compostelaa kävelevät ihmiset. Ennen pandemiaa heitä oli vuosittain yli 300 000, joukossa paljon suomalaisiakin. Osalle heistä caminolla kävely on usean päivän tai usean viikon mittainen road movie -kokemus. Camino-kävelijöiden keskuudessa yleinen keskustelunaihe on asfaltti: miten välttää pitkiä asfalttiosuuksia.

Kaupunkikävelijöidenkin jalat kaipaavat vaihtelua tasaiselle kovalle asfaltille. Joillekin kävely tarkoittaa lähtöä kävelylle, esimerkiksi lähikortteleihin tai puistoihin. Toisille kävely on tapa liikkua paikasta toiseen, esimerkiksi kotoa töihin tai harrastuksiin. Aivan kuten pyöräily. Päivittäiset kävelymatkat saattavat muodostua pitkiksi.

Helsinki tukee monin tavoin pyöräilyä kaupunkiliikkumismuotona. Helsingissä on yli tuhat kilometriä pyöräteitä. Osa pyöräteistä on kevyen liikenteen väylillä, missä asfaltoidun pyöräkaistan ohessa on kävelykaista. Sekin asfaltoitu. Jalkojen hakeutumisen pehmeämmälle pohjalle näkee monilla kulkureiteillä: jos asfaltin reunassa on nurmikko, kävelijät ja juoksijat ovat tallanneet sen reunan. Eikö kevyen liikenteen väylille asfaltin reunaan voitaisi aina rakentaa hiekoitettu tai muu asfalttia pehmeämpi kaista kävelijöille ja juoksijoille?

Helsingin kaupungin sivustolla kerrotaan: ”Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden – baanojen – verkko. Baanat yhdistäisivät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin.”

Baanat olisivat hyviä reittejä myös kaupunginosasta toiseen kävellen kulkeville. Baanojen suunnittelijat eivät kuitenkaan vielä ole huomioineet kävelijöiden jalkojen hyvinvointia. Kansalaistorilta Jätkäsaareen kulkevalla baanalla on leveä jalankulkijoille merkitty kaista, läpeensä asfaltoituna. Baanalla olisi erittäin hyvin tilaa jättää osa reitistä päällystämättä.

Asfaltointi-innostus koskee valitettavasti myös uusia puistoja, esimerkiksi Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistoa. Onneksi Helsingin keskustan vanhoja puistoja, kuten Esplanadin puisto ja Vanha kirkkopuisto (Ruttopuisto), on säästetty asfaltoinnilta. Niissä kulkureittejä peittää kaunis punertava hiekka.

Joskus pandemia on ohi ja matkailijat palaavat Helsinkiin. Kävely ja pyöräily ovat erinomaisia tapoja tutustua kaupunkiin. Ennen pandemiaa monet matkailijat oppivat jo käyttämään kaupunkipyöriä. Jossain määrin myös sähköpotkulautoja.

Matkailijoissa on kuitenkin paljon sellaisia, jotka kulkevat mielellään omin jaloin. Kaupunkiin tutustuville matkailijoille kävelyä saattaa hyvinkin kertyä 6–8 tuntia päivässä. Heille hyvin suunniteltu, maastopohjaltaan ja -muodoltaan vaihteleva kävelyreitistö voisi lisätä Helsingin vetovoimaa entisestään. Jalkoja ja samalla mieltä virkistävää vaihtelua kävelyreiteille voisi syntyä vaikkapa jättämällä osia reiteistä mahdollisimman luonnonmukaisiksi.

Airi Salminen

kävelijä, Helsinki

