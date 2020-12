”Haukiolaisuuden” sydän on jonkinlainen jylhän, historiaan nojaavan kansallisromantiikan ja voimakkaan ilmastoaktivismin liitto.

Tämän vuoden poikkeukselliset Linnan juhlat olivat kerrassaan kiehtova sekoitus erilaisia yhteiskunnallisia viestejä.

Juhlan alkupuolella presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio tapasivat videoyhteydellä sotaveteraanin ja lotan. Isänmaallinen katse historiaan oli muutenkin läsnä. Näyttelijät Seela Sella ja Esko Salminen tulkitsivat valikoiman kansallista yhteishenkeä korostaneita runoja. Runot oli valinnut Haukio.

Illan aikana esiintyi myös koululaisten lauluryhmä Biolapset, joka toi juhlaan voimakkaan ilmastonmuutoksen vastaisen viestin. Myös kulttuuriohjelmaa oli suunnitellut Haukio. Biolasten kanssa hän on työskennellyt aiemminkin.

Vaikka sekä Niinistön että Haukion kädenjälki näkyi, juhla tuntui Haukion näköiseltä. Hänestä on viime vuosina tullut varsin näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija, joka nostaa esiin juuri juhlan teemoja.

Marraskuussa 2019 Haukio totesi Eläinsuojelugaalassa, että jokainen kuollut tuotantoeläin ”olisi halunnut elää”. Syntyi pieni kohu, ja keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ilmoitti boikotoivansa Haukion puheiden vuoksi Linnan juhliakin.

Vuonna 2018 Haukio peräsi Kotiliedessä jokaiselta ”pysyviä elämänmuutoksia” ilmastonmuutoksen vuoksi. Syksyllä 2019 hän taas kirjoitti Seura-lehdessä pelkäävänsä, että sanaa ”isänmaa” aletaan kritisoida sukupuolittuneena.

Kannanotoista piirtyy hyvin samankaltainen kuva kuin Linnan ohjelmistosta. Tämän ”haukiolaisuuden” sydän on jonkinlainen jylhän, historiaan nojaavan kansallisromantiikan ja voimakkaan ilmastoaktivismin liitto.

Yhdistelmä ei Suomen poliittisella kentällä ole erityisen yleinen.

Vahva isänmaallisuus ja kansallisromantiikka nousevat nykyisin esille etenkin osana laajempaa uuskonservatiivista liikehdintää. Siihen taas yhdistyy usein kansallista etua korostava vetäytyvä ilmastopolitiikka tai joskus jopa suoranainen ilmastodenialismi. Uuskonservatismin nationalismi taas on usein poissulkevaa ja junnaa maahanmuuton vastustamisessa. Tietysti myös avoimempaa isänmaallisuutta on, mutta jyrkkä puhunta on viime vuosina ”kaapannut” kansallistunnetta itselleen.

Toisaalla taas aktiivisimmat ilmastopoliitikot usein karsastavat kaikkea kansallistunteeseen viittaavaakin.

Tällä suunnalla ilmastonmuutos nähdään ennen kaikkea globaalina uhkana. Se taas edellyttää kansallisen edun unohtamista ja koko ihmiskunnan yhteisiä toimia. Samoin kansallisaate yhdistyy monen mielessä nykyisin historian vääryyksiin, kuten kolonialismiin tai perusteettomaan miesvaltaan.

Kun näiden kahden väliin rakentaa synteesiä, tulos onkin jotakin, joka tuntuu uudelta. Linnassa jostakin tällaisesta näkyi väläys.

Ajatuksena kansallistunteeseen nojaava ilmastopolitiikka on kiinnostava. Se voisi määritellä uusiksi ladattua politiikan sanastoa ja paaluttaa ilmastokeskustelun paikkaa uusiksi luutuneelta vasemmisto–oikeisto-akselilta.

Ratkaisuja yritysten ongelmiin tai sosiaalitukien tasoon kansallisromanttinen ilmastopolitiikka ei tietysti anna. Ainakin identiteettipolitiikan areenalla se kuitenkin raivaa aivan omaa ruutuaan.

Tällainen arvotyö ei ole oikein onnistunut esimerkiksi kokoomukselta, Haukion entiseltä työnantajalta. Puolueen tie oppositiossa on ollut kiusallista vuorokumartelua uuskonservatismin ja sosiaaliliberaalin otteen suuntaan. Maku on laimea.

Entä Haukio itse? Harva tietää, mitä hän Niinistön vuonna 2024 päättyvän kauden jälkeen tekee. Nyt 43-vuotias Haukio ehtisi tehdä uuden uran, jos haluaa. Ainakin hän näyttää haluavan käyttää ääntään.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies.