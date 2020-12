HS arvioi (Pääkirjoitus 14.12.), että nykyistä kotouttamispolitiikkaa on uudistettava. Hallitus on tarttunut haasteeseen rivakasti. Esimerkiksi osaamiskeskustoimintaa sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita on tuettu valtionavustuksin. Hallitus valmistelee kotoutumistoimenpiteiden uudistamistarpeista toimenpideohjelmaa. Lisäksi hallitus on päättänyt useista maahanmuuttajien työllisyyttä edistävistä toimista. Niitä ovat esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilut, palkkatukiuudistus, toimet työkyvyn edistämiseksi ja panostukset yksilölliseen tukeen työvoimapalveluissa.

Maahanmuuton syy vaikuttaa työllisyyteen: työn perässä muuttavat työllistyvät paremmin kuin sotaa pakenevat. Ero Suomessa syntyneiden ja ulkomailla syntyneiden työllisyydessä on meillä pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Työmarkkinoiden ennakkoluulojen karsimisessa on yhä paljon tehtävää. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema työelämän monimuotoisuus -ohjelma tarttuu tähän ongelmaan.

Sonja Hämäläinen

maahanmuuttojohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

