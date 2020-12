Jotta mahdollisimman moni opiskelija saa tiedon uudistusten tuomista velvoitteista, Kela lähettää opiskelijoille kirjeen terveydenhoitomaksusta tammikuussa 2021.

Opiskelija Marja Tiaisen mielestä Kelan viestintä korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta on ollut riittämätöntä (HS Mielipide 20.12.).

Näkemys on ymmärrettävä. Isoista muutoksista viestiminen on aina haastavaa, eikä viesti välttämättä tavoita heti kaikkia, joita muutos koskee.

Uudistusta on valmisteltu pitkään, ja siitä on viestitty opiskelijoille matkan varrella. Kela on esimerkiksi toimittanut korkeakouluille tiedotteita, tekstejä ja sosiaalisen median sisältöjä, joita korkeakoulut ovat hyödyntäneet opiskelijoille viestiessään. Kelan verkkosivuilla on kerrottu kattavasti maksusta ja sen maksamisesta.

Lisäksi Kela on mainostanut asiaa digitaalisissa opiskelijakorteissa ja opiskelijoiden suosimissa sosiaalisen median kanavissa.

Kela ei kuitenkaan ole vielä lähettänyt viestejä suoraan opiskelijoille, joita muutos koskee. Tämä johtuu siitä, että Kelalla ei ole tietoa näistä opiskelijoista ennen kuin he ovat ilmoittaneet läsnäolostaan oppilaitokselleen. Jotta mahdollisimman moni opiskelija saa tiedon uudistusten tuomista velvoitteista, Kela lähettää opiskelijoille kirjeen terveydenhoitomaksusta tammikuussa 2021.

Kela lähettää kirjeen niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi viimeistään tammikuun alkupuolella mutta jotka eivät ole maksaneet terveydenhoitomaksua.

Minna Latvala

viestintäpäällikkö, Kela

Emmi Lehtonen

tiimipäällikkö, lakipalveluryhmän perintätiimi, Kela

