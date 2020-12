Helsingin lastensuojelussa on tehty pitkäkestoista työtä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi.

Sosiaalityöntekijä Maria Martti nosti mielipidekirjoituksessaan (HS 20.12.) esiin tärkeän yhteisen asian. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön työskentelyedellytysten turvaaminen on välttämätöntä, jotta lapsia ja perheitä kyetään auttamaan. Laadukas työ edellyttää Martin kirjoituksessaan esiin tuomaa aikaa säännöllisiin tapaamisiin, luottamuksen rakentamiseen ja paneutuvaan tiiviiseen arjen tukeen.

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät ovat olleet usean vuoden laskussa Helsingissä. Helsinki on vahvistanut lapsiperheiden varhaisempaa tukea. Erityisesti perhesosiaalityön ja perhetyön lisääminen on vähentänyt lastensuojelun avohuollon tarvetta.

Valitettavasti koronavirusepidemian sosiaaliset seuraukset näkyvät, ja usean vuoden ajan laskusuunnassa olleet lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät lähtivät nousuun.

Koronavirusepidemiasta palautumiseksi päätettiin lisätä loppuvuonna viisi määräaikaista sosiaaliohjaajaa lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tiimeihin. Työsuhteisten sosiaaliohjaajien lisäämiseen päädyttiin, jotta apu saadaan nopeasti sosiaalityön arkeen.

Sosiaalityöntekijöiden virkojen perustaminen ja täyttäminen vievät aikaa. Sosiaaliohjaajat voivat avustaa sosiaalityöntekijää muun muassa tapaamisten järjestelyissä, kirjaamisessa ja toimia myös työparina. Vuoden 2021 talousarviossa lisätään lastensuojelun avohuoltoon kuusi sosiaalityöntekijän virkaa.

Martti toi kirjoituksessaan esiin myös työparityöskentelyn tärkeyden. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työparityöskentelyä tarvitaan vaativissa tilanteissa, ja sitä tehdään jo paljon. Työskentelyn kehittämisessä on tärkeää, että lastensuojelun ammattilaiset tekevät vahvaa yhteistyötä aikuisten palvelujen ja muiden lasten palvelujen kesken niin, että varmistetaan lapselle ja perheelle laaja-alainen tuki ja palvelu. Edellytyksiä eri ammattilaisten yhteistyölle vahvistetaan tulevina vuosina.

Kokonaisuutena Helsingin lastensuojelun sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden saatavuus on parantunut kuluvana vuonna. Helsingin lastensuojelussa on tehty pitkäkestoista työtä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Tätä työtä on jatkettava edelleen.

Vuonna 2020 lastensuojelun avohuollossa noin 8–9 prosenttia viroista on ollut täyttämättä. Helsinki seuraa keskimääräisiä sosiaalityöntekijäkohtaisia asiakasmääriä suhteessa tosiasiallisesti täytettyihin virkoihin.

Esimiehet seuraavat ja arvioivat kuukausittain tilannetta ja pyrkivät varmistamaan, että työt jakautuvat avohuollon työryhmien välillä mahdollisimman tasaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon esimerkiksi lasten kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kuormittavuus.

Saila Nummikoski

lastensuojelun johtaja

Riikka Pyykönen

vs. lastensuojelun avohuollon päällikkö

Helsingin kaupunki

