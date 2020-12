Vihdintien raitiotielle ei myöskään saataisi käyttäjiä niin, että se olisi taloudellisesti perusteltu.

Helsingin Sanomat (14.12.) selosti Vihdintien pikaraitiotiehanketta, jolla perustellaan viereisen Riistavuoren ottamista rakentamiskäyttöön. Riistavuori on kuitenkin asemakaavoitettu puisto, ollut sitä jo vuosikymmeniä. Sellaista ei noin vain voi ryhtyä rakentamaan.

Maankäyttö- ja rakentamislaki edellyttää muun muassa, että kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Riistavuoren puisto on ainoa merkittävä lähivirkistysalue tässä osassa Etelä-Haagaa. Se on lähistön päiväkotien päivittäisessä käytössä. Lähellä on kolme suurta koulua ja aivan vieressä seniorikeskus. Puiston läpi on rakennettu valaistu seudullinen ulkoilureitti, joka on ulkoilijoiden ahkerassa käytössä.

Laki määrää myös, että luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Sellaisiakin alueella on runsaasti. Riistavuoren metsän ja kallioiden hävittäminen olisi myös vastoin kaupungin ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviä tavoitteita. Minun on vaikea nähdä, että Riistavuoren rakentamishanke täyttäisi lain vaatimukset etenkin, kun asukkaita tulisi tuhansia lisää.

Vihdintien raitiotielle ei myöskään saataisi käyttäjiä niin, että se olisi taloudellisesti perusteltu. Junalla pääsisi keskustaan huomattavasti nopeammin kuin Munkkiniemen kautta kiertävällä ratikalla. Vihdintietä kulkevat bussit palvelevat hyvin Mannerheimintielle tai Kamppiin pyrkiviä.

Kallista raitiotietä ei kannata rakentaa pelkästään viheraluetta tai Kaupintien jo olevia rakennuksia varten. Maankäytön, asumisen ja liikenteen ohjelman (mal) tarkoitushan on kytkeä liikenne uuteen asuntotuotantoon. Helsinki tekisi viisaasti, jos se neuvottelisi valtion tuen siirtämisestä jollekin toiselle raitiotiehankkeelle, jonka yhteyteen olisi mahdollista saada enemmän uustuotantoa.

Lauri Nordberg

ympäristöjuristi, Etelä-Haaga, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.