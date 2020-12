Asuntoyhtiöiden riskeihin on kiinnitetty vähän huomiota.

Viime kuukausina asuntokauppa on ollut vilkasta.­

Asuntolainojen kysyntä on pankinjohtajien mukaan syksyn aikana kohonnut ennätyslukemiin. Lainojen kysyntää on lisännyt myös vanhojen asuntojen kauppa. Rahoittajien mielestä velkaantuminen ja asuntojen hintakehitys on ollut maltillista, mutta asuinalueiden ja kaupunginosien väliset suuret erot ilmenevät hinnoissa. Moniin asuntoihin kohdistuu riski, vaikka hankinnan yhteydessä olisi noudatettu viranomaisten suosittelemaa lainakattoa: 85–95 prosenttia lainoitettavan asunnon markkina-arvosta.

Asunnon ostaminen on kotitalouden suurin taloudellinen päätös. Ostaja merkitsee usein huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ottamatta huomioon osuuttaan asuntoyhtiön kokonaisvastuista. Osakkeiden merkitsijät ovat aina yhteisvastuullisia yhtiön vastuista.

Asunnon ostaja valitsee mieltymyksensä ja tarpeensa mukaan ostettavan asuinalueen ja asunnon. Uusien asuntojen myynnin edistämisessä käytetään huolestuttavia muotoja. Huoneistojen myyntihintoja tarkasteltaessa olen ministeri Matti Vanhasen (kesk) (Uusi Suomi 11.9.) kanssa samaa mieltä siinä, että ”korkea yhtiölainaosuus ja halpa myyntihinta houkuttelevat sijoittamaan asuntoon, johon ostajalla tosiasiassa ei olisi rahaa”.

Asuntoyhtiöiden riskeihin on kiinnitetty vähän huomiota. Miten sijoitustoimintaan liittyvät erilaiset ”tonttirahastot” ovat voineet yleistyä asuntotuotannossa? Tämän on saanut aikaan ainakin kaksi tekijää: halpa ja helposti saatavilla oleva raha sekä kaupunkien ja kuntien tonttipolitiikka, joka houkuttelee sijoittajia hankkimaan rakennuskelpoista tonttimaata jopa vuosia ennen rakentamisen aloittamista.

Asuntotuotannon löysä rahoitus lisää hallitsematonta velkaantumista. Tämän päivän asuntovelalliselta puuttuu tuki, jonka 1980-luvun asuntovelallinen sai: kiinteistön arvon kohoamisen ja asuntoluoton takaisinmaksun hoiti inflaatio.

Taisto Kangas

kauppatieteiden tohtori, Oulu

