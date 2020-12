Koronavirusvuosi opetti kysymään toisilta, miten menee. Auttamisen halua ja välittämistä ei ole koskaan liikaa.

Jäikö koronavirus­vuodesta mitään käteen? Oppi tai oivallus? Asia, johon voisi myöhemmin palata ja miettiä, että olipa hyvä, että oli tämä erikoinen eristäytymisen vuosi 2020, jona kasvoin ja kehityin ihmisenä.

Veikkaan, että oppeja on melko harvassa. Ne, jotka ovat saaneet pitää työnsä, ovat kyllä oppineet käyttämään monenmoisia videokokousalustoja ja säätämään työpisteensä asetuksia makuuhuoneen nurkassa. Nukuttuja tunteja on vuorokauteen tullut ehkä lisää, kun itseään ei tarvitse fyysisesti siirtää työpaikalle.

Monessa perheessä arki on saanut myös rennomman vaihteen, kun harrastusrumbaa on aiempaa vähemmän. Samalla rimaa on tullut laskettua muutenkin siivouksen ja ruoanlaiton suhteen. Tämä tuli esille myös HS Meidän perheen kyselyssä. Monet vastaajista kiittelivät saaneensa koronavirusvuonna paremmat välit lapsiin ja puolisoon – osa toivoi jopa, ettei paluuta entiseen elämään enää olisi. Pysähtyminen on tehnyt vain hyvää. Saa hyggeillä luvan kanssa.

Mutta sitten on iso osa ihmisiä, joiden maailma mullistui täysin. Kun lentoemäntä ei pääse vuoteen taivaalle tai muusikko lavalle, suuri osa identiteetistä katoaa, tilipussista puhumattakaan. Yhtäkkiä onkin vain aikaa, josta aiemmin on voinut olla järisyttävä pula.

Riippuu aika pitkälti taloudellisesta tilanteesta, näyttäytyykö pakollinen tauko downshiftaamisena vai ahdistavana kurimuksena. Tai sitten – pahimmassa tapauksessa – se koko ajan pidentynyt tauko onkin muuttunut irtisanomiseksi. Bisnes on voinut kadota kokonaan.

On tärkeää, että kirjoitamme epidemiasta monenlaisten ihmis- ja ammattiryhmien näkökulmasta. Kysymme ihmisiltä, miltä tuntuu ja mikä pelottaa eniten. Se on yhteisen ymmärryksen lisäämistä ja tiedon välittämistä, mutta erityisesti oppimista näkemään asioita toisten silmin. Maailmassa ei ole koskaan liikaa empatiaa, kykyä asettua hetkeksi toisen ihmisen asemaan. Ja kun empatia lisääntyy, samalla lisääntyvät myös yhteisöllisyys ja auttamisen halu.

Epidemia nimittäin opetti, että kun fyysisestikin istuu sisällä omassa kuplassaan, voi olla vaikea nähdä, miten naapurilla menee. Pysy kotona -kehotus merkitsee erilaista kokemusta perheelliselle kuin yksin asuvalle. Tulinko aina ajatelleeksi? En.

On vaikea sanoa, jalostuuko ihmisenä niin, ettei enää narisisi arjen pienistä takaiskuista. Tuskin, mutta ehkä suhtaudun siihenkin empaattisesti.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.