Perusoikeusjuridiikka on lähes aina tulkintaa

Juridiikka ei ole matematiikkaa tai fysiikkaa, jossa etsitään sitä yhtä oikeata ratkaisua.

Pääkirjoituksessa (HS 17.12.) paheksuttiin sitä, että ”esimerkiksi sote-hankkeiden ja tiedustelulakivalmistelun aikana kansanedustajat kyseenalaistivat perustuslakiasiantuntijoiden kantoja”.

Eikö saisi? Enkä nyt tarkoita mitään puolue- tai päivänpoliittista kyseenalaistamista vaan toisenlaisiin johtopäätöksiin päätyvää oikeudellista argumentointia. Jos perustuslakivaliokunnassa esillä olevassa tulkintatilanteessa kaksi perustuslakiasiantuntijaa ovat asiasta eri mieltä, miten perustuslakivaliokunta voisi tehdä ratkaisunsa, ellei se saisi ”kyseenalaistaa” ainakin) toisen perustuslakiasiantuntijan ”kantoja”?

Perusoikeusjuridiikka on lähes aina tulkintaa. Usein on kyseessä perusoikeus vastaan perusoikeus -tulkintatilanne. Perustuslaki on Suomessakin varsin yleisluonteinen ja osin julistuksenomainen.

Juridiikka ei siis ole matematiikkaa tai fysiikkaa, jossa etsitään sitä yhtä oikeata ratkaisua. Ei perustuslakiasiantuntijankaan kanta ole mitään Jumalan sanaa. Siihen vaikuttavat – toki tietyn oikeudellisen kehikon puitteissa – myös esimerkiksi tulkitsijan arvomaailma ja arvopunninta.

Pääkirjoitus mainitsi viime vaalikauden sote-uudistuksen. Yksi sotea kaatamassa ollut keskeinen perustuslakiasiantuntija lausui Ylen haastattelussa 10.7.2011 eli muutama vuosi ennen sote-uudistusta yksityistämisestä muun muassa seuraavaa: ”Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori – – tunnustautuu suosiolla markkinaskeptikoksi. Talousliberalismi on ottamassa valtaansa suomalaisenkin yhteiskunnan.”

En tiedä, onko talousliberalismi professorin mielestä jo ”ottanut valtaansa suomalaisenkin yhteiskunnan”. Mutta luuleeko joku, ettei tällainen arvolähtökohta, johon hänellä on luonnollisesti täysi oikeus, vaikuta millään tavoin tämän perustuslakiasiantuntijan ”kantoihin” uudistuksesta, jonka arveltiin – tosin ihmisten omien valintojen seurauksena – nimenomaan lisäävän yksityisen sektorin roolia perusterveydenhuollossa?

Ben Zyskowicz

kansanedustaja (kok), Helsinki

