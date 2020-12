Kenenkään vanhemman ei tule potea huonoa omatuntoa siitä, että lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.

Nimimerkki ”Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuuttani pois” kirjoitti (HS 26.12.) nykypäivän vanhempien haasteista lasten kasvatuksessa. Kirjoittaja tuntui paheksuvan erityisesti vanhempia, jotka ovat kotona mutta tuovat lapsen tästä huolimatta päiväkotiin. Toivon, ettei tätä kirjoitusta tulkita vallitsevaksi mielipiteeksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden keskuudessa.

Nykyisen lainsäädännön mukaan jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, jossa tarjotaan suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Tähän oikeuteen ei vaikuta esimerkiksi vanhemman työttömyys tai nuoremman lapsen hoitaminen kotona.

Mielipidekirjoituksesta välittyi kuva, jonka mukaan varhaiskasvatuksessa arvioitaisiin vanhempien tilanteita tai sitä, onko varhaiskasvatukselle ”todellista” tarvetta. Onneksi näin ei todellisuudessa ole. Jokainen perhe arvioi oman tilanteensa paremmin kuin kukaan ulkopuolinen, eivätkä kaikki perheiden arkeen vaikuttavat seikat näy ulospäin. Lapsen varhaiskasvatukseen osallistumiselle ei kuitenkaan tarvita erityisiä selityksiä, eikä kenenkään vanhemman tule potea huonoa omaatuntoa siitä, että lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.

Vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyy eri aikoina erilaisia haasteita, mutta mielestäni kirjoittajan trendeiksi kuvaamat haasteet olivat liioiteltuja. Työssäni kohtaan ihania ja lastensa parasta ajattelevia vanhempia. Varhaiskasvatuksen yhtenä tavoitteena on tukea vanhempaa tai huoltajaa kasvatustyössä.

Jokainen lapsi on tervetullut päiväkotiin, oli perheen tilanne mikä tahansa. Me varhaiskasvatuksen ammattilaiset teemme joka päivä parhaamme, että myös päiväkoti on osa kultaista lapsuutta.

Laura Lahin

varhaiskasvatuksen opettaja, Helsinki

