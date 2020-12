Start-up-yrittäjien sankaritarinoiden ohella tarvitsemme tutkimukseen perustuvia, kriittisiä näkökulmia Piilaakson yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Teknologiayrittäjä Mårten Mickosin mielestä (HS 19.12.) Suomen pitäisi ottaa mallia Piilaakson ”sielusta ja kulttuurista”. Mickosin kirjoitus ei kuitenkaan anna todellista kuvaa Piilaakson varjopuolista.

Piilaakso ei nimittäin edusta sellaista suvaitsevaisuuden juhlaa kuin usein esitetään. Anti-Eviction mapping -tutkimusprojekti on esimerkiksi jäljittänyt, kuinka innovaatiotalouden nousukaudet johtavat systemaattisesti vähemmistöjen häätöihin alueelta. Häädöt keskittyvät latino- ja afroamerikkalaisten yhteisöjen alueille, jotka ”urbaanin sykkeensä” vuoksi ovat teknologityöntekijöiden suosiossa. Esimerkiksi San Franciscon afroamerikkalaisen väestön osuus on pienentynyt vuodesta 2010 alkaen noin viisi prosenttia vuodessa. Piilaakson varjopuoliin kuuluu myös se, että teknologiateollisuuden saasteet keskittyvät noin neljä kertaa todennäköisemmin latinoalueille kuin sinne, missä valkoiset ovat enemmistönä.

Vaikka Mickos toikin esiin joitain Piilaakson haasteita, hänen ydinviestinsä on, että ”piilaaksolaista ohjaavat mahdollisuudet, eivät ongelmat”. Mickosin mukaan piilaaksolainen ”katsoo eteenpäin ja harvoin taaksepäin”. Omassa tutkimustyössäni Piilaaksossa ja muissa innovaatiotalouden keskuksissa olen jatkuvasti törmännyt samaan ilmiöön. Kirkkaana hehkuvaa tulevaisuutta on helpompi ajatella kuin nykyisyyden tai historian ongelmia.

Piilaakson menneisyyden tarkastelu kuitenkin auttaisi ymmärtämään sen todellisuutta. Kalifornia on sen kolonisaatiosta saakka ollut tulevaisuusfantasioiden luvattu maa. Start-up-yrittäjät asettuvatkin osaksi pitkää lähetyssaarnaajien, kullankaivajien ja seikkailijoiden ketjua, jossa rodullistettujen kodit saavat väistyä ”innovaatioiden” alta. Ei ehkä ole sattumaa, että start-up-yrittäjiä ja riskisijoittajia kutsutaan alan kirjallisuudessa cowboyksi, lähetyssaarnaajiksi ja pioneereiksi – termeillä, jotka viittaavat Kalifornian kolonisointiin.

Myös Piilaakson globaali ulottuvuus jää Mickosin kirjoituksessa pimentoon. Piilaakso ei ole vain yrittäjien leikkikenttä Kaliforniassa vaan myös globaali työnjaon ja resurssikulutuksen järjestelmä. Kestämättömät työolosuhteet Amazonin varastoissa tai itsemurha-aallot Applen kokoonpanotehtailla Kiinassa kuuluvat Piilaakson todellisuuteen siinä missä Elon Muskin unelmat Marsin valloituksestakin. Samaan todellisuuteen kuuluvat myös digitalouden huimaa vauhtia kasvavat päästöt.

Piilaakson ymmärtäminen on nyt erityisen tärkeää, sillä meneillään oleva pandemia on tehnyt Piilaaksosta entistä vahvemman. Vuonna 2020 rikottiin ennätyksiä niin pääomasijoitusten kuin teknologiajättien arvonnousunkin osalta. Start-up-yrittäjien sankaritarinoiden ohella tarvitsemmekin tutkimukseen perustuvia, kriittisiä näkökulmia Piilaakson yhteiskunnallisista vaikutuksista. Varsinkin jos tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa jokaisella on tilaa olla luova ja innovatiivinen.

Antti Tarvainen

tohtorikoulutettava Fulbright-stipendiaatti, Helsingin yliopisto

