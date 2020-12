Venäjän presidentin nauru televisiolähetyksessä oli väkinäistä, ja selitykset Aleksei Navalnyin tapauksesta ontuivat.

Tällä kertaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin neljän tunnin televisio­sessiosta jäi mieleen oppositio­poliitikko Aleksei Navalnyin myrkytys­tapauksen käsittely.

Silloin oli juuri selvitetty, että turvallisuus­palvelu FSB:n myrkky­upseerit seurailivat uhria kolme vuotta ja olivat tuntumassa myös akuutin tapauksen aikaan.

Naureskellen Putin selitti, että toki läntisten palveluiden epäiltyä asiakasta piti seurata. Ja jos hänet olisi haluttu surmata, asia olisi tietysti hoidettu loppuun saakka.

Mutta nauru oli väkinäistä ja selitykset ontuivat. Jos kyse oli rutiinikyttäyksestä, miksi myrkkymiehet? Ja hoidettiinko loikannut tiedustelu-upseeri Sergei Skripal muka loppuun saakka Salisburyssa?

Ehkä katteeton rehentely toimii joillekuille, mutta kauempaa katsottuna se hermostuneine naurahteluineen vaikuttaa heikkouden eikä voiman merkiltä. Saman tekee Navalnyin nimen jättäminen aina lausumatta.

Ei Voldemortin pelottavuus Harry Pottereissa sillä vähene, että nimeä ei sanota.

Pikanttina yksityiskohtana tuli sittemmin esiin, että novitšok-myrkky ei ollutkaan teessä, vaan sitä oli sivelty uhrin alushousuihin. Ehkä ajatuksena oli, että se vaatekappale ei joudu kenellekään muulle.

”Petturien” kivulias surmaaminen varmasti pelottaa vastahankaa aikovia, mutta Kremlissä ei ole osattu laskea tällaisten toimien eikä varsinkaan kiinni jäämisen mainehaittaa.

Pelotteluun riittäisi hiljainen murhatyö – sana kyllä leviäisi. Kannat­taisi jopa harkita kohteiden jättämistä eloon, sillä useimpien kohdalla kyseessä on vain kosto. Vahingon he ovat Venäjälle jo tehneet.

Navalnyi on eri asia, uhka vallanpitäjille. Hänet otettiin vakavasti jo vuonna 2017, kun Navalnyi ilmoitti tavoitteekseen presidentin paikan.

Kremlissä on vallannut alaa pakkomielteinen vainoharha, joka muistuttaa Stalinin viimeisiä vuosia ja kampanjaa ’kosmopolitismia’ vastaan. Kaiken kriittisen takana nähdään aina ”läntiset erikoispalvelut”, ikään kuin ne olisivat kaikkivoipia eikä oppositiolla olisi lainkaan kotimaista kasvualustaa.

Toinen pakkomielle: turvallisuuden ja tiedustelun alalla petoksen palkka on kuolema. Siihen taker­rutaan, vaikka toimenpiteiden hait­tavaikutukset ovat monin verroin suuremmat kuin saavutettu hyöty.

Kiinni jääminen johtuu venäläisen nyky-yhteiskunnan luonteesta ja teknologian kehityksestä. Siltä pohjalta Bellingcat on tutkimuksissaan onnistunut löytämään raskauttavia todisteita hollantilaisen matkus­tajakoneen ampumisesta alas Itä-Ukrainan yllä sekä yrityksestä myrkyttää Skripal, ja nyt Navalnyin tapauksesta. Putin leimasi tutkimukset ”läntisten palveluiden” haaraliikkeeksi, mutta ei esittänyt todisteita väitteelleen.

Venäjällä on hakkeroimalla tai ostamalla saatavissa tietoja viranomaisten rekistereistä, jotka ovat periaatteessa salaisia. Autojen re­kisteröinti, teletunnisteet, lento­matkustajat, passihakemukset. . . Korruptio ei vain vaurastuta vallanpitäjiä vaan voi toimia myös heitä vastaan.

Bellingcatin Venäjän-vastaava, bulgarialainen journalisti Christo Grozev on kertonut yksityiskohtia menetelmistä.

Nyt ollaan niin pitkällä, että netti­media julkaisee tietoja presidentin yksityisasioista. Siellä on yksikin nainen, nimeä myöten – nimi ei ole osuva, merkitsee ’vääräsäärtä’ – joka aloitti siivoojana mutta on nykyään suurpankin iso osakas ja hiihtokeskuksen omistaja. Hänen vuonna 2003 syn­tynyt tyttärensä on kasvoanalyyti­koiden mukaan kuin ilmetty isänsä.

No, on sellaista (ilman vastaavia talousvaikutuksia) tullut julki täälläkin, mutta Venäjällä tällainen on ollut vaikenemisen lain piirissä.

Soivatko kellot V. V. Putinille? Ranskalaisen sanonnan mukaan nauru tappaa.

Kirjoittaja on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa.