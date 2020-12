Joulun alla saatiin käräjäoikeuden päätös lentotoiminnan häätämisestä Malmin kentältä. Päätöksestä valitetaan ja prosessi jatkuu.

Tämä ei ole kuitenkaan oikea tie ratkaista asiaa, koska ongelma ei ole yleiskaavan toimeenpanon laillisuus vaan kaavassa oleva perustavanlaatuinen virhe: siinä on pyyhitty pois olennainen ja yhä tärkeämmäksi muuttuva osa infrastruktuuria eli Malmin lentokenttä osoittamatta tälle toiminnolle toista paikkaa. Virhe on vakava ja se pitäisi ehdottomasti korjata.

Aikaa on kulunut. Lentämiseen on tulossa uusia tekniikoita, ja Malmin kentän merkityksestä on saatu paljon uutta tietoa. Näiden tekijöiden vuoksi kaavan virhe on osoittautunut jopa paljon suuremmaksi kuin se alun perin oli kaavaa laadittaessa. Kaavoittajan olisi hyvä kertoa kansalaisille, miksi näin päivänselvää infrastruktuuriin kohdistuvaa virhettä ei korjata.

Olli Jokinen

arkkitehti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.