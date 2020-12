Helsingin viehätysvoima on luonnossa

Antti Koli kirjoitti, että Helsingin kannattaa pyrkiä Euroopan luontopääkaupungiksi (HS Mielipide 29.12.). Täsmälleen, niin kannattaa! Vaikuttaa suorastaan itsestään selvältä linjaukselta, että merellinen Helsinki saarineen olisi juuri sopiva luontopääkaupunkina, mutta se ei toteudu ilman kansalaisten ja päättäjien yhteistä tahtoa suojella aidosti kaupunkiluontoa.

Helsingin viehätysvoima kesän aallonpärskeistä ja rannoilta metsien marraskuiseen sammalten sykähdyttävään kauneuteen on meidän asukkaiden ja täällä pistäytyvienkin tiedossa. On ilahduttavaa, että lähiluonnon arvo on suuri asia urbaanissakin kaupunkikulttuurissa. Luonnon monimuotoisuudesta, lajien suojelusta, vihersormista ja ekologiasta syntyy myös asukkaiden arki ja viihtyisyys. Kansainvälistä Helsinkiä tekee tunnetuksi hienosti luonto. Retket poluilla ja kallioilla edistävät kaupunkisamoilun ilosanomaa.

Tuuli Luukas

Myllypuro, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.