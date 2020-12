Lapsia hoitavat lääkärit eri puolilla maata ovat toistuvasti havainneet vakavien sairauksien diagnostiikan ja hoidon viivästymistä, mikä on johtanut hengenvaarallisiin tilanteisiin.

Toisin kuin monet muut virukset, covid-19-tautia aiheuttava koronavirus ei näytä tarttuvan lapsiin kovin helposti eivätkä sairastuneet lapset saa yleensä vaikeita oireita.

Epidemian pitkittyessä on kuitenkin käynyt selväksi, että pandemialla on runsaasti epäsuoria kielteisiä vaikutuksia lasten terveyteen. Nämä vaarat olisi hyvä tunnistaa, jotta lasten terveys voitaisiin turvata poikkeusolosuhteissakin.

Lasten terveydenhuoltopalveluja on vuonna 2020 tuotettu selvästi aikaisempaa vähemmän. Valtakunnallisen hoitoilmoitusjärjestelmän tietojen mukaan alle 16-vuotiaiden vuodeosastohoidot ja sairaaloiden poliklinikkakäynnit ovat maaliskuusta 2020 lähtien vähentyneet lähes puoleen aikaisemmista vuosista. Myös lastenneuvolakäyntejä on toteutunut huomattavasti aikaisempaa vähemmän ja rokotuskattavuus on pudonnut voimakkaasti.

Osa sairaanhoidon vähenemisestä johtuu todellisesta tarpeen supistumisesta, kun koronavirusrajoitukset ovat vähentäneet myös muiden infektioiden ilmaantuvuutta.

Muun sairaanhoidon ja rokotusten väheneminen on kuitenkin merkki koronavirusrajoitusten ja koronavirukseen kohdistuvan pelon kielteisestä vaikutuksesta hoidon kysyntään ja tarjontaan. Osa lasten hoitohenkilöstöstä on siirretty muihin tehtäviin, eikä sairaita lapsia tuoda tai oteta hoitoon oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Lapsia hoitavat lääkärit eri puolilla maata ovat toistuvasti havainneet vakavien sairauksien diagnostiikan ja hoidon viivästymistä, mikä on johtanut hengenvaarallisiin tilanteisiin. Myös lastensuojeluilmoitukset ja lasten psyykkiset vaivat ovat selvästi lisääntyneet.

Pandemiankin aikana on hyvä muistaa, että kaikki sairausoireet eivät ole koronaviruksesta johtuvia, varsinkaan pienillä lapsilla.

Yskä voi olla vaikeutuneen astman merkki, kuume voi johtua munuaistason virtsatieinfektiosta, kurkkukipu voi olla antibioottihoitoa vaativa streptokokki-infektio tai bakteeriperäinen keuhkokuume.

Koronavirusrajoitukset ja eristystoimet ovat tarpeen, mutta niiden ei tulisi tapahtua lasten ja nuorten terveyden ja sairaanhoidon kustannuksella.

Péter Csonka

sihteeri, lastentautien erikoislääkäri

Per Ashorn

puheenjohtaja, lastentautien professori

Suomen lastenlääkäriyhdistys ry

