Kaupungin sopimus Lammassaarta hoitavan yhdistyksen kanssa tulee arvioida uudelleen ja riittävän siirtymäajan jälkeen saaren ränsistyneet majat purkaa.

Lammassaari on suosittu retkikohde.­

Koronavirusaikana on ollut upeaa tutustua lähiympäristöön, ja yhdeksi perheeni suosikkipaikaksi on muodostunut pitkospuiden päässä sijaitseva Vanhankaupunginlahden Lammassaari. Saari on lähellä kasvavaa Arabianrannan asutusta, ja sen lähelle pääsee kauempaakin helposti julkisilla liikennevälineillä, pyörällä tai vaikkapa autolla. Pysäköintialueen kupeessa ruokarekat ovat tänä kesänä tuoneet alueelle myös kaivattua monikulttuurista palvelua.

Mutta miksi kaupunki edelleen ylläpitää yli satavuotiasta sopimusta, jossa noin sata suurelta osin hyvin huonokuntoista rakennelmaa täyttää saaren ja osittain estää sen täysimittaisen virkistyskäytön?

Lammassaaresta voisi tulla Seurasaaren kaltainen upea paikka, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas Pohjolan Pirtti kunnostettaisiin ympärivuotiseksi, yrittäjävetoiseksi kahvilaksi, ja sen oheen rakennettaisiin nykyaikaiset ja lapsiystävälliset sosiaalitilat. Saaren polut voitaisiin rakentaa Seurasaaren tapaan helppokulkuisiksi, myös vanhemmille helsinkiläisille sopiviksi.

Kasvava kaupunki tarvitsee luontoa asukkailleen, demokraattisesti. Kaupungin sopimus Lammassaarta hoitavan yhdistyksen kanssa on vuosien aikana varmasti ollut järkevä ja hyvä. Sitä tulee kuitenkin arvioida uudelleen ja riittävän siirtymäajan jälkeen saaren ränsistyneet majat purkaa. Luonnonkauniille saarelle on nyt muun muassa kissojen ja koirien tuominen kielletty, mutta sen sijaan romujen ja muun mökkiroinan levittely luontoon tuntuu olevan sallittua.

Kaupungin hallinnon on ajateltava kaikkien kaupunkilaisten etuja, ei vain alueen nykyisten edunsaajien. Lammassaarta tulee kehittää helsinkiläisten tasa-arvoiseksi virkistysalueeksi.

Topi Paananen

Helsinki

