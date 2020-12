Myös koronavirusvuosi on ollut näyttö ihmisen pyrkimyksestä hyvyyteen.

Koronavirus­vapaan vuoden odotukseen sopii loistavasti hollantilaisen tietokirjailijan Rutger Bregmanin optimistinen kirja Hyvän historia.

Perinteinen tapa tarkastella ihmisen ja yhteiskuntien kehitystä lähtee itsekkyydestä. Ihminen pyrkii edistämään omaa asiaansa ja polkemaan toisia päästäkseen eteenpäin. Sivistys on vain pintasilausta, joka murtuu heti, kun kriisi alkaa ja paniikki kasvaa. Härskeimmät voittavat.

Bregman kääntää lähtökohdan toisinpäin. Ihmisen kehitystä on hänen mukaansa vienyt eteenpäin epäitsekkyys ja sosiaalisuus. Kriiseissä, onnettomuuksissa ja sotien pommituksissa ihmiset eivät yleensä polje toisiaan jalkoihinsa vaan auttavat toisiaan. Hyvyys voittaa. Älykkyys on sosiaalisuutta.

Sotia syttyy ja rikoksia tehdään. Sosiaalisuus tarkoittaa joskus sosiaalisuutta vain oman yhteisön sisällä. Mutta Bregmanin mukaan ihmisen perusvoima on hyvyys. Sodat sammuvat, rauha tehdään, hyvyydestä pahuuden puolelle poikenneita rangaistaan ja yhteistyö voittaa.

Bregman osoittaa kritiikkiä medialle. Journalismi vääristää kuvaa ihmisen perusvirityksestä. Väkivalta, tuho ja rikokset nousevat uutisissa pinnalle, vaikka maailma kulkee kohti parempaa. Good news is no news – hyvät uutiset eivät ole uutisia, kertoo journalismin kyyninen motto.

Otetaanpa pikakelauksella tämän vuoden uutisia toisinpäin, bregmanilaisittain.

Tämä koronavirusvuosi on ollut näyttö ihmisen pyrkimyksestä hyvyyteen. Pandemian uhka ei lamauttanut tai johtanut itsekkyyden voittoon. Alun kipuilun jälkeen maat jakoivat sairaanhoidon resurssejaan ja ihmiset käyttivät maskeja – suojellakseen toisia ihmisiä. Rokotteen kehittäminen nousi maailman varjelluimmaksi projektiksi. Nyt on aloitettu rokotukset, jotka sujuvat hyvässä järjestyksessä: Ensiksi heikoimmat ja ne, joita he eniten tarvitsevat. Lopuksi vahvimmat.

Myös Britannian EU-eroneuvottelut voidaan nähdä toisin. Nehän on kuvattu repivänä taisteluna siitä, kumpi saa toisensa polvilleen, Euroopan unioni vai Britannia.

Brexit-neuvottelujen tavoite oli kuitenkin sovitteleva. EU on ollut kaiken aikaa se vahvempi neuvottelukumppani, joka olisi voinut polkea Britannian jalkoihinsa pelkästään ilmoittamalla, että neuvotteluja ei enää käydä, antautukaa ja kärsikää. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Molemmat osapuolet pyrkivät lopputulokseen, joka minimoisi Britannian EU-eron vahingot. Ja ne vahingot ovat aina suurimmat Britannian heikoimmille – vahvat kyllä pärjäävät.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.