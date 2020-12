Muut lehdet

Turun Sanomien mukaan koronavirus­rokotusta on odoteltava maltilla.

”Koronarokotukset alkoivat sunnuntaina Helsingissä. Maanantaina rokotettiin terveydenhuollon väkeä muuallakin maassa.”

”Vielä ei tarkkaan tiedetä, milloin rokottaminen ulottuu kaikkiin kansalaisiin. – – Hallituksen linjaus on kuitenkin selkeä: koronarokote annetaan kaikille 16 vuotta täyttäneille, jotka sen haluavat. Tavoitteena on, että rokotukset saadaan hoidettua kesään mennessä.”

”Kaikkien suomalaisten rokottaminen koronavirusta vastaan ei ole periaatteessa sen kummallisempaa kuin jokavuotiset influenssarokotukset. Käytännössä tilanne on erilainen, koska nyt rokotuksiin voi syntyä tungosta. Järjestelyt sairaanhoito­piireissä on syytä miettiä huolella.”

”Näillä näkymin suomalaisten on noudatettava nykyisiä varotoimia ainakin ensi kesään saakka. Tämä tarkoittaa hyvän käsihygienian ja kasvomaskien käyttämisen lisäksi lähikontaktien välttämistä.”

”Hallitus ja alueelliset terveydenhuoltoviranomaiset joutuvat tarkkaan seuraamaan, mitä erilaisille rajoituksille pitää tehdä. Rokotukset eivät ainakaan vielä kevättalvella vaikuta tilanteeseen.”

Iltalehden Juha Keskinen kirjoittaa, että jos rokotteet purevat pandemiaan, edessä voi olla vilkas matkailuvuosi.

”Matkailualan toimijat maailmanlaajuisesti valmistautuvat kansainvälisen matkailun nopeaan elpymiseen. Rokotekampanjan edetessä onnistuneesti voi edessä olevan kesän matkailukaudesta tulla ennätyksellisen vilkas. Matkatoimistot ovat jo aloittaneet mielikuvamainonnan, eikä ihmisten mieliä paljonkaan tarvitse kutitella, kun kuvat aurinkoisista rannoista tai mielenkiintoisista kaupunkikohteista tekevät tehtävänsä.”

”Koronakriisi on vienyt maailman lentoyhtiöt henkihieveriin. Tämän mielikuvan ei pidä tuudittaa ketään passiivisuuteen. Kilpailu markkinaosuuksista, matkustajista ja lentoreiteistä tulee olemaan kivenkovaa.”

”Kansainvälisen lentoliikenteen merkitys on strategisestikin suuri maailmanpolitiikassa. Sen lisäksi, että sillä on vahva kauppapoliittinen ja liiketaloudellinen arvonsa. Finnairin on oltava hereillä ja heti täysillä ilmassa kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.”

”Aiemmin on esitetty arvioita, että korona-aika jättää jälkensä matkailualaan ja ihmisten käyttäytymiseen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ihminen ja ihmiskunta ovat varsin sopeutuvaisia. Ihminen on utelias ja uutta etsivä olento. Jos koronapandemiasta päästään, niin patoutunut kysyntä nostaa matkailualan taas takaisin yhdeksi maailman keskeisimmistä liiketoiminnoista.”