Ympärivuotisen kahvilan kehittäminen saaressa vaatisi liikennettä lisäävää infrastruktuurin muutosta, koska tarvikkeita olisi voitava jatkuvasti kuljettaa autolla tai veneellä.

Topi Paananen ehdotti (HS Mielipide 30.12.), että Vanhankaupunginlahden Lammassaarta kehitettäisiin muuttamalla Pohjolan Pirtti ympärivuotiseksi kahvilaksi ja lisäämällä saarelle yhteisiä tiloja ja palveluita.

Olemme Paanasen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Lammassaari on upea luontokohde. Se on hienosti kaupunkilaisten saavutettavissa keskellä Helsinkiä. Natura-alueeksi määritellyn luonnonsuojelualueen reunassa sijaitsevan Lammassaaren lumovoima ja virkistysarvot piilevät kuitenkin sen rauhassa ja luonnonläheisyydessä, joka on mahdollistanut Helsingissä ensimmäistä kertaa pesivien merikotkienkin rinnakkaiselon ulkoilijoiden kanssa. Merkittävä palvelutarjonnan lisäys särkisi lumouksen nopeasti.

Ympärivuotisen kahvilan kehittäminen Lammassaaressa vaatisi liikennettä lisäävää infrastruktuurin muutosta, koska tarvikkeita olisi voitava jatkuvasti kuljettaa saareen autolla tai veneellä. Lisäksi saaren jätehuoltoa ja viemäröintiä pitäisi kehittää tuntuvasti.

Yhteistä kaupunkiamme kehitettäessä kannattaa pyrkiä vahvistamaan eri paikkojen omaleimaisuutta ja ammentaa niiden omista vahvuuksista. Lammassaaren alueen vahvuuksia ovat luonnontilaisuus ja mahdollisuus hiljentyä kaupungin keskellä. Kehitystyössä kannattaakin lähteä näistä valteista, ja esimerkiksi parantaa pitkospuita Kuusiluodon suuntaan sekä suojata saariluontoa ohjaamalla kulkua merkityille reiteille.

Lammassaaren pitkospuiden vieressä on Vanhankaupunginkoski, jonne viime kesänä löysivät tiensä myös ruokarekat tuoden mukanaan monipuolisen kahvila- ja katuruokatarjonnan. Ehdotammekin, että Vanhankaupunginkosken suvantoaluetta kehitetään entistä selvemmin kesäkeitaaksi, jossa kaupunkilaiset voivat nauttia historiallisesta koskimiljööstä ja monipuolisesta ruokatarjonnasta. Tämä palvelisi myös Lammassaaren ulkoilijoita ja säilyttäisi alueen rauhan.

Anders H. H. Jansson

Keijo Lehikoinen

Arabian–Toukolan–Vanhankaupungin kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys

