Maahanmuuttoasiat on todellakin mietittävä uudelleen

Sanna Marinin hallituksella on sylissään edellisen hallituksen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan perintö.

Kansanedustaja Kai Mykkänen (kok) on huolissaan siitä, että ”globaalisti tunnettu kasvuyritysguru Caterina Fake ei ole saanut puolessatoista vuodessa itsensä ja tyttärensä oleskelulupa-asioita kuntoon Suomessa” (HS Mielipide 22.12.). Olen samaa mieltä siitä, että Suomi ei ole pystynyt houkuttelemaan riittävästi osaajia maahamme.

Puolitoista vuotta sitten päättyi Juha Sipilän (kesk) hallituksen taival. Kai Mykkänen oli viimeiset pari vuotta silloisen hallituksen sisäministerinä maahanmuuttopolitiikan keskiössä. Sipilän hallitus tuotti syyskuussa 2015 yli 60-kohtaisen ohjelman nimeltään ”Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet”. Kaikki esitykset liittyivät pakolaisuuden ja turvapaikanhaun kontrolloimiseen tai supistamiseen. Asia vahvistettiin vielä joulukuussa 2015 hallituksen turvapaikkapoliittisella ohjelmalla, joka varmisti sen, että kontrolloivaa maahanmuuttopolitiikkaa toteutettiin perussuomalaisten ehdoilla. Tämä painottui myös hallituksen toukokuussa 2016 julkistamassa kotouttamisohjelmassa, joka sekin keskittyi yksinomaan turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin.

Mykkänen mainitsi kirjoituksessaan, että ”tukien varaan opettaminen ja omiin oloihin vuosiksi passivoiminen ovat karhunpalveluksia sekä tulijoille että suomalaiselle yhteiskunnalle”. Tässäkin olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä.

Sipilän hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet kiristivät turvapaikanhakuun liittyviä käytäntöjä tunnetusti siten, että aikaisemmin asianmukaisina pidetyt hakemukset hylättiin. Siten sadat elleivät tuhannet turvapaikkaa hakeneet joutuivat turvautumaan kaikkien osapuolten kannalta huonoimpaan vaihtoehtoon eli paperittomuuteen. Sipilän hallituksen maahanmuuttopolitiikka oli menetettyjen mahdollisuuksien ja tuhlattujen inhimillisten resurssien leimaama.

Sanna Marinin (sd) hallituksella on sylissään edellisen hallituksen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan perintö. Koronapandemia on tuonut tunnetusti lisävaikeuksia nykyhallituksen ohjelman toteuttamiselle. On kuitenkin varmaa, ettei Marinin hallitus rinnasta osaavan työvoiman maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua keskenään.

Osaajien maahanmuutolla parannetaan kansantaloutta, pakolais- ja turvapaikkapolitiikalla suojellaan turvaa hakevia. Kummallekin ryhmälle kuuluu tehokas kotouttaminen niiden omista lähtökohdista. On vain ajallemme jotenkin tyypillistä, että jos yksi osaava työvoimamaahanmuuttaja jää luvatta, siitä ärähtää kansanedustaja – tuhansien jumiin jääneiden turvapaikanhakijoiden kohdalla ollaan harvinaisen hiljaa.

Caterina Faken olisi perheineen pitänyt ehdottomasti saada oleskelulupa jo kauan sitten. Kontrolliviranomaisten saivartelut lakitekstien kanssa voisivat jo jäädä vähemmälle.

Ismo Söderling

väestöpolitiikan dosentti

Siirtolaisuusinstituutin entinen johtaja

