Muut lehdet

Kaleva pitää eduskuntaan tehtyä kyberhyökkäystä vakavana iskuna suoraan suomalaisen päätöksen­teon ytimeen.

”Poliisi ei toistaiseksi ole kertonut, onko kyseessä valtiollisen vai ei-valtiollisen tahon toteuttama kybertoiminta ja miltä suunnalta epäilty tietomurto ja vakoilu tulevat.”

”Entuudestaan tiedetään, että Suomeen kohdistuva vakoilu on intensiivistä ja pitkäkestoista. Suomessa majailee pysyvästi useita kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalvelujen työntekijöitä. – – Yksi vaihtoehto on, että tekijät ovat voineet hankkia tietoa joko vieraan valtion hyödyksi tai Suomea vahingoittaakseen.”

”Kysymyksiä herättää luonnollisesti tietoturvan taso ja ohjelmistojen haavoittuvuus eduskunnassa. – – Tärkeää onkin huolehtia julkisen ja yksityisen sektorin riittävästä tietoturvallisuudesta.”

”Tärkeää on saada tekijä tai tekijät kiinni ja vastuuseen.”

”Jos paljastuu, että kyseessä on vieraan vallan vakoilu, on sillä epäilemättä vaikutuksia myös ulkosuhteisiin.”

Ilta-Sanomat toteaa, että myös kansan­edustajien kannattaa suhtautua tieto­turvaan vakavasti.

”Syyllisistä ei ole tietoa, asiaa tutkitaan. Kansainväliset esimerkit johtavat epäilykset idän suuntaan.”

”Asia on vakava, vaikkei suuria valtionsalaisuuksia olisi paljastunut. Kohteeksi joutuneille edustajille asia on kiusallinen, sillä posteista käy ilmi, keihin he ovat olleet yhteydessä ja ehkä posteissa on myös arkaluonteisia henkilökohtaisia asioita. Sellaisilla voidaan myös kiristää.”

”Eduskunnalle on kunniaksi, että tapaus tuli ilmi sen omien selvitysten kautta. Ulkoministeriön taannoisen tietovuodon jäljille päästiin vasta läntisten tiedustelupalvelujen vinkattua asiasta.”

”Avoimuus edellyttää avointa tiedonkulkua, mutta osa valtiollisista asioista on niin salaisia, ettei niitä uskalleta kansanedustajille edes kertoa tietovuotojen pelossa.”

Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa kyber­hyökkäyksen olevan valitettava muistutus siitä, että niin organisaatioiden kuin yksityis­henkilöidenkin on syytä pitää viruksen­torjunta­ohjelmat ja turva­järjestelmät kunnossa.

”Tietoturvan merkitys korostuu tänä etätyöaikana, kun suuri osa kansalaisia työskentelee kotona ja mahdollisesti jopa kotikoneillaan.”

”On selvää, ettei eduskunnan sähköpostitileille murtauduta vahingossa tai sattumanvaraisesti.”

”Suojelupoliisi on arvioinut, että kybervakoilu on ollut jo jonkin aikaa tavanomaista aktiivisempaa. Myös eduskunnan tapaus todistaa tätä.”