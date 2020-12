Tuotteiden sijasta meidän pitäisi tarvita palveluita ja elämyksiä.

Meidän rikkaiden länsimaiden asukkaiden perustarpeet on tyydytetty, jopa liiankin hyvin: nälänhädän sijaan meitä vaivaa ylipaino, ja lukuun ottamatta koronavirusta emme joudu kärsimään tartuntataudeista entiseen malliin.

Historia on kuitenkin osoittanut, että ihmisten murheiden määrä on vakio läpi aikakausien. Meillä on jo kaikki välttämätön, mutta onneksi markkinatalous on keksinyt meille uusia tarpeita, joilla täyttää tyhjää elämäämme: sesongin mukaan vaihtuvia vaatteita, kertakäyttöistä elektroniikkaa, muovia, muovia ja lisää muovia.

Black Friday ja joulunajan alennusmyynnit ovat taas osoittaneet, että ihmisten tarpeiden määrä kasvaa salamannopeasti, kun tarve on saatavilla alennettuun hintaan ja vain rajoitetun ajan. Perustarpeiden ulkopuoliset tarpeet ovat siis täysin keinotekoisia. Siksi niitä on mahdollista muuttaa. Ja ennen kaikkea välttämätöntä muuttaa. On sanomattakin selvää, että kulutuskäyttäytymisemme ei ole millään muotoa kestävää.

Tarvitaan uusi taiteen, urheilun ja kulttuurin vallankumous. Ostoskeskuksen sijaan tulisikin suunnata jääkiekkopeliin, teatteriin tai museoon. Ihmisten tarpeiden pitäisi muuttua aineettomiksi: tuotteiden sijasta meidän pitäisi tarvita palveluita ja elämyksiä. Teknologian kehitys mahdollistaa kestävämpiä tuotantotapoja ja tuotteita, mutta se ei ratkaise ylikulutuksen ongelmia. Kulutusta emme voi lopettaa kokonaan, sillä yhteiskunta pyörii rahalla, mutta voimme kuitenkin ohjata kulutustamme aineellisista hyödykkeistä aineettomiin.

Eetu Periviita

tekniikan ylioppilas

Tampere

