Ilman elinvoimaista maaseutua ei ole myöskään elinvoimaista kaupunkia.

Suomessa on koko itsenäisyyden ajan keskusteltu kaupunkien ja maaseudun välillä tapahtuvasta muuttoliikkeestä ja väestön keskittymisestä kaupunkiseuduille. Asialla on merkittävä vaikutus maaseudun elinvoimaisuuteen ja myös kaupunkien kehittymisen varmistamiseen.

Useissa – varsinkin kaupunkien johtohenkilöiden – puheissa muistutetaan kaupungistumisesta maailmanlaajuisena ilmiönä. On hyvä muistaa, että asia ei ole mitenkään uusi, vaan ilmiö on Euroopassakin jatkunut jo satoja vuosia.

Ilman elinvoimaista maaseutua ei ole myöskään elinvoimaista kaupunkia. Vuosisadan alussa teollisuus kasvoi Suomessa voimakkaasti ja tarvittiin työntekijöitä kaupunkien tehtaisiin. Samalla maaseutu ruokki kaupunkien väestön. Sodan aikana, kuten nyt koronavirusaikana, maaseutu tarjosi turvapaikan äideille ja lapsille vihollisen pommituksilta ja armeija ruokittiin maaseudun tuotannolla. Voisiko maaseutu olla turva myös tulevaisuuden epidemiataisteluissa?

Jälleenrakennuksen aikana tarvittiin sitkeitä, raskaaseen työhön ja pitkiin päiviin tottuneita raatajia kaupunkeja rakentamaan. He tulivat jälleen maaseudulta, jossa oli totuttu tekemään pitkiä päiviä ja opittu kädentaidot siinä ohessa. Maaseudun miehet ja naiset rakensivat kaupunkeja ja samalla maaseutu ruokki kaupunkien väestön.

Tekniikan kehittyessä alkutuotanto maaseudulla ei tarvinnut enää niin paljon tekijöitä, ja maaseutu alkoi tuottaa opiskelijamateriaalia kaupunkeihin perustettuihin oppilaitoksiin. Maatalon pojat ja tytöt suuntasivat opistoihin ja yliopistoihin, ja maalle jääneet sisarukset huolehtivat teollistuneen ruoan- ja puunjalostuksen tuotannon raaka-aineiden saatavuudesta.

Yksi tärkeä näkökulma on edelleen oppilaiden saaminen kaupunkien oppilaitoksiin. Miksi Suomi kärsii jatkuvasta nuoren polven vähenevistä ikäluokista? Meillä ei ole enää maaseudulla suuria perheitä, joista ammentaa nuoria opiskelemaan kaupunkeihin ja sitä kautta työelämään.

Meidän aikanamme maaseutu on muuttunut. Raaka-aineiden tuottaminen on edelleen maaseudun perustoiminto, mutta hyvinvoinnin merkitys kaupungistuneille ihmisille on nousemassa yhä tärkeämmäksi. Meidän pitää huolehtia, että tulevaisuudessa kaupungeissa asuvilla on mahdollisuus nauttia Suomesta joka maankolkassa. Samalla meidän tulee pitää mielessä suomalaisen suhde luontoon ja sen säilyminen tulevina vuosisatoina. Mielenterveytemme vaaliminen vaatii luonnon ja maaseudun huomioimisen.

Kaupunkilaisille on taattava palvelut myös maaseudulla, kun he niitä tarvitsevat. Tämä ei onnistu pelkästään keskittämällä asioita, vaan on luotava hybridiratkaisuja, kuten monipaikkainen asuminen ja etätyö.

Samalla pitää kehittää verotusta uusiutuvan luonnon ja sen uusiutuvien varojen hyödyntämisen suuntaan. Verotuksessa on tuotava esille selvästi luontoa säästävä elementti. Se voisi olla palkka- ja omaisuusveron alentaminen arvonlisäveroa nostamalla runsaasti luonnonvaroja käyttävien tuotteiden ja palveluiden osalta. Samalla ihmistyötä hyödyntävien palveluiden verotusta pitäisi alentaa.

Maaseutu on Suomen tuleva sampo, kun ymmärrämme oikein omat mahdollisuutemme ja maailman muuttumisen.

Petri Koivula

kunnanjohtaja, Padasjoki

diplomi-insinööri ja työnohjaaja

