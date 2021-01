Kakkosen suomalaisen designin kokoelma on merkittävä paitsi poikkeuksellisen laajana yksityiskokoelmana, myös siksi, että se on kerätty vuosikymmenien aikana johdonmukaisen vision varassa.

Kyösti Kakkosen suuri elämäntyö on tullut julkisuuteen kirjasarjana, jonka Kaj Kalin arvosteli (HS Kulttuuri 19.12.). Kakkosen suomalaisen designin kokoelma on merkittävä paitsi poikkeuksellisen laajana yksityiskokoelmana myös siksi, että se on kerätty vuosikymmenien aikana johdonmukaisen vision varassa. Miksi tämä seikka ohitettiin kokoelmaan keskittyvän kirjasarjan arvostelussa? Yksiulotteisesta arvostelusta jäi vähättelevä ja epäolennaisuuksiin takertuva maku. Olisi ollut tärkeää saada lukea arvostelu, jossa näin laaja kirjasarja arvioitaisiin moniulotteisesti.

Kirjasarja olisi oikeuttanut syvällisen pohdinnan poikkeuksellisesta keräilijäntyöstä ja yksityishenkilön paneutumisesta suomalaisen taideteollisuuden ja taidekäsityön keskeisimpiin suunnannäyttäjiin. Etenkin, kun kirjasarja tuo esiin kauppaneuvos Kyösti Kakkosen äänen keräilijänä ja valaisee sitä kautta periaatteita ja kulttuuritahtoa, joita toivoisi tavattavan Suomen elinkeinoelämän piirissä enemmänkin. Kirjasarjan arvostelu olisi muutenkin ollut hyvä ymmärtää sijoittaa kontekstiin yksityisen tahon, ei instituution, julkaisuna.

Suurikokoista kirjaa käyttöliittymänä on tietysti näinä digitaalisina aikoina helppo arvostella. Tämän kaltainen kirjasarja kuitenkin taistelee sen puolesta, että kirjalla on fyysisenä tiedon jakajana yhä suuri merkitys. Pyrkimyksenä lienee ollut, että äärimmäisen arvokas sisältö saisi arvoisensa esitysmuodon ja kommunikoisi yksittäiset teokset, tekijät sekä kokoelman laajuuden kokoelmaa vastaavalla tasolla. Kirjoittajiensa näköiset esseet, kirjan design, taitto, teosten provenienssitiedot, valokuvat ja niiden kuratointi kokonaisuuksiksi korostavat laadullaan kokoelman painoarvoa. Voi sanoa, että sarja myös itsessään on teos. Vähintäänkin kyse on panostuksesta, johon ei nykypäivän kirjatuotannossa enää juuri törmää.

Koska kirjasarja ei kuitenkaan voi tuoda esineitä esille kuin korkeatasoisten kuvien ja esseiden kautta, on myös hienoa, että Kakkonen on ollut valmis deponoimaan kokoelmansa Espoon modernin taiteen museoon. Kokoelmaa esittelevä näyttely avautuu Näyttelykeskus WeeGeellä syksyllä 2022, toisin kuin kirja-arvostelussa virheellisesti mainittiin. Pysyvää esillepanoa joudumme vielä hetken odottamaan. Siksikin on hienoa, että laajan asiantuntijajoukon tekemä kirjasarja tuo vihdoin maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kokoelman sisällön suuren yleisön tutkittavaksi ja ymmärrettäväksi.

Pilvi Kalhama

museonjohtaja, Espoon modernin taiteen museo Emma

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.