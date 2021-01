Tällaista kokonaisuutta ei ole missään muualla eikä tällaista pystytä minnekään muualle tekemään.

Sodan aikana venäläiset yrittivät tuhota Malmin lentokentän – onneksi siinä onnistumatta. Pommitusten aikana vaarini ja mummoni joutuivat lastensa eli isäni ja tätini kanssa ryömimään pommikoneilta piiloon kotitalonsa kellariin. Onneksi sodan aikana lentokenttä osattiin naamioida niin hyvin, että vihollinen päätyi pommittamaan muun muassa lähistön peltoja, joiden varrelle äitini ja kaksi tätiäni tulivat evakkoina Karjalan Läskelästä.

Nyt tämä meidän talomme on suojeltu, ja saman soisi koskevan myös Malmin lentokenttää kokonaisuudessaan. Kentällä on ollut suuri merkitys Suomelle ja Helsingin puolustukselle sodan aikana. Malmin lentokenttä on toiminut lentäjien koulutuskeskuksena ja monien yritysten ainutlaatuisena tukikohtana. Tällaista kokonaisuutta ei ole missään muualla eikä tällaista pystytä minnekään muualle tekemään. Nyt Helsingin kaupunki haluaa tuhota historiallisen lentokentän ottamatta huomioon sen kulttuuriarvoa.

Tutkimusten perusteella lentokentän maaperä ei ole hyvää asuinrakentamiseen. Jos kentän alueelle rakennetaan, paljonko se tulee meille helsinkiläisille maksamaan ennen kuin alue luovutetaan rakennusyhtiöille? Mikä on mahdollisen rakentamisen kokonaishinta tällä hetkellä?

Missä on demokratia tässä asiassa? Helsinkiläiset ja Suomen kansalaiset sivuutetaan, kun kentän säilyttämisestä ei järjestetä kansanäänestystä.

Markku Alanen

Tapanila, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.