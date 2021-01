”Suomessa metsä kasvaa enemmän kuin sitä hakataan” lienee kaikille tuttu hokema. Hokeman perusteella on helppo ajatella, että Suomen metsät voivat hyvin ja ehkä jopa laajenevat – mikä iloinen tieto ikävien ympäristöuutisten virrassa!

Väite on kyllä sinänsä totta, mutta kasvulla tarkoitetaan vain metsissä olevan puun tilavuutta. Puun määrä on saatu historiallisen korkeaksi soita ojittamalla ja tehokkaalla metsänhoidolla. Hokema on vaarallinen, sillä se typistää metsiä koskevan tarkastelun puukuutioihin ja unohtaa samalla sen, että elinvoimainen metsäluonto vaatii muutakin kuin maksimaalista puun tilavuutta.

Kuutiotilavuuden rinnalla pitäisi puhua myös luonnon monimuotoisuudelle elintärkeästä lahopuun määrästä. Kolmannes suomalaisista metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta, ja käynnissä oleva eliölajien uhanalaistuminen on pitkälti sidoksissa vähäiseen lahopuun määrään.

Ville Laakso

juristi, Espoo

