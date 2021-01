Suomalaisista työikäisistä 80 prosenttia ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.

Markku Rantahalvari osui oikeaan kirjoittaessaan (HS Mielipide 16.12.), että lasten kunto paranee panostamalla aikuisten liikkumiseen. Perheessä vanhemmat antavat mallin, kuljetaanko joka paikkaan autolla ja vietetäänkö illat sohvalla vai onko liikkuminen osa jokapäiväistä elämää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma tekee työtä aikuisten aktivoimiseksi. Ohjelma on osa Liikkuvat-ohjelmakokonaisuutta, joka vastaa suomalaisten liikuttamisesta päiväkoti-ikäisistä vanhuksiin. Viime vuoden alussa toimintansa aloittaneella Liikkuva aikuinen -ohjelmalla on paljon työtä, sillä tutkimuksen mukaan suomalaisista työikäisistä 80 prosenttia ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Tällä on mittavat seuraukset: liikkumattomuuden kustannukset ovat yhteiskunnalle noin 3,2 miljardia euroa vuodessa. Aikuisia aktivoimalla voidaan siis saada suuret säästöt.

Miten ohjelma sitten aikoo saada työikäiset liikkeelle? Toiminnan visiona on ”aktiivisuus on uusi normaali” eli arkisesta aktiivisuudesta tulee luonteva ja olennainen osa yhä useamman ihmisen elämää. Ei tarvitse ryhtyä maratoonariksi eikä edes käydä kuntosalilla, kunhan pitää huolta siitä, että arjessa on liikettä, on se sitten kävelyä, pyöräilyä tai vaikka pihatöitä.

Liikkuva aikuinen -ohjelma auttaa työikäisiä kohti aktiivista arkea kahdella tavalla. Ohjelma tekee työtä, jotta jokaisessa kunnassa on tarjolla suositusten mukaista liikuntaneuvontaa, ja jokainen saa halutessaan tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi.

Tällä hetkellä liikuntaneuvontaa on tarjolla puolessa Suomen kunnista. Ohjelman toinen tavoite on, että jokaisella työpaikalla riittävä fyysinen kunto ja liikkuminen nähdään työkyvyn avaintekijänä. Työpaikoilla voidaan tehdä liikunnallisin keinoin paljon sen eteen, että työtekijät pysyvät terveinä ja työkuntoisina. Ponnistukset palkitaan myös sillä, että liikkuvat ja aktiiviset aikuiset kuljettavat saman perinnön lapsilleen.

Jyrki Komulainen

ohjelmajohtaja, Liikkuva aikuinen -ohjelma

