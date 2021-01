On ensiarvoisen tärkeää, että myyntiluvan Euroopassa saavat rokotteet ovat käyneet läpi hyvin tarkan testaus- ja valvontaprosessin. Tutkimuksen tasosta tai myyntiluvan kriteereistä ei jousteta missään tilanteessa.

Koronavirusrokotteita ryhdyttiin joulun jälkeen antamaan myös Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa rokotteen saavat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilökunta sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Asteittain rokottaminen laajennetaan koko väestöön, ja kaikki halukkaat saavat ennen pitkää rokotteen.

Rokotteiden kehitystyö ja hyväksyntä ovat herättäneet kysymyksiä, sillä prosessi on ollut aiempaa nopeampi. Tähän on useita syitä. Rokotteita on voitu kehittää aiempaa tehokkaammin, koska teknologisen kehityksen ansiosta on kehitetty aivan uuden tyyppisiä rokotteita. Tutkimustyössä on voitu hyödyntää aiempien rokotustutkimusten tuloksia, ja tutkijoiden – niin akateemisten tutkijoiden kuin lääkeyritystenkin – yhteistyö on ollut ennennäkemättömän avointa ja tiivistä.

Myös viranomaisten menettely on ollut joutuisaa. Euroopan viranomaiset ovat nopeuttaneet tutkimustiedon käsittelyä niin sanotulla rullaavalla menettelyllä. Rokotteiden tehoa ja turvallisuutta koskevaa tutkimustietoa on arvioitu sitä mukaa kun tietoa on kertynyt sen sijaan, että koko arviointi tehtäisiin kerralla vasta lopuksi.

On ensiarvoisen tärkeää, että myyntiluvan Euroopassa saavat rokotteet ovat käyneet läpi hyvin tarkan testaus- ja valvontaprosessin. Tutkimuksen tasosta tai myyntiluvan kriteereistä ei jousteta missään tilanteessa, eikä ohituskaistaa rokotteen käyttöönotolle ole.

Vaikka koronarokotteita on jo kehitysvaiheessa testattu kymmenillätuhansilla ihmisillä, seurantaa jatketaan myös myyntiluvan myöntämisen jälkeen läpi niiden elinkaaren. Pitkällä aikajänteellä saadaan lisää tietoa rokotteen sopivuudesta muun muassa erilaisissa riskiryhmissä. Lääkeyritysten tehtävänä on kerätä kaikki lääkkeistä ja rokotteista esiintyvät haittavaikutukset ja siksi niistä on tärkeää ilmoittaa. Samalla kertyy pitkän aikajänteen tietoa lääkkeen turvallisuudesta.

Rokotteiden seuranta elää myös sen mukaan, miten virus mahdollisesti muuntuu. Esimerkiksi juuri käyttöön otetun rokotteen rna-koodia voidaan muuttaa vastaamaan mutatointunutta tai muuttunutta virusta. Jos suoja ei ole riittävä, voidaan antaa tehosterokote. Jo hyväksytyt sekä myyntilupaprosessissa olevat rokotteet tehoavat myös nyt Euroopassa havaittuihin, alkuperäistä tartuttavampiin virusmutaatioihin.

Merkittävin hyöty rokotteista perustuu siihen, kuinka moni rokotteen ottaa. Mitä suurempi joukko on rokotettu, sitä suurempi on suoja tautia vastaan. Laaja rokotekattavuus antaa varmuutta siihen, että tauti voidaan nujertaa ja yhteiskuntaa avata kohti normaalitilannetta. Vielä hetken aikaa joudumme elämään rajoitusten aikaa, mutta valoa näkyy.

Sanna Lauslahti

toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

