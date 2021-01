Joululomalla monella olisi aikaa käydä museoissa ja näyttelyissä. Miksi museot on suljettu, mutta baarit ja kuppilat ovat auki? Museoissa ja näyttelytiloissa maskisuosituksen noudattamista on helppo vahtia ja vaatiakin, ja maskinkäyttö on luontevaa, kun näyttelyissä pääasiassa keskitytään katselemaan. Lisäksi kävijämääriä on helppo lipputiskillä seurata, eikä tungoksia ja päihtyneenä helposti tapahtuvia turvaväliloukkauksia synny.

Korona-aikana tarvitsemme uusia hyviä virikkeitä mielellemme ja aisteillemme. Eipä sillä, etteikö niitä baarissakin saisi, mutta näyttelyissä mieli ja keho virkistyvät eri tavalla esteettisten ja puhuttelevien teosten äärellä. Poistuminen kotinurkista valvottuun ympäristöön tekisi monelle hyvää.

Pipsa Kostamo

lehtori, Helsinki

