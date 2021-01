Asemakaavan tavoite on edistää Lammassaaren yleistä virkistyskäyttöä sekä säilyttää ainutlaatuisia kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja.

Topi Paananen kirjoitti (HS Mielipide 30.12.) Helsingin Lammassaaresta. Saarta hallinnoivan Koitto ry:n edustajina haluamme oikaista muutaman asian.

Lammassaareen vahvistettiin asemakaava vuonna 2009, ja Koiton ja Helsingin kaupungin välinen vuokrasopimus tuli voimaan 2013. Tätä ennen saari oli käytännössä korjauskiellossa, kun uutta ei saanut rakentaa eikä oikeastaan edes kunnostaa, koska saaren tulevaisuus oli auki. Mökit ja ympäristö ränsistyivät.

Kaavan tavoite on edistää Lammassaaren yleistä virkistyskäyttöä sekä säilyttää ainutlaatuisia kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Näitä Koitto toiminnallaan edistää, esimerkiksi kunnostamalla omistamiaan suojeltuja rakennuksia, Lepolaa ja Pohjolan Pirttiä, joka on vuokrattavissa myös yksityistilaisuuksiin. Idea kahvilasta Pirttiin on hyvä ja moneen kertaan esitetty, mutta haasteita sille aiheuttaa se, ettei saaressa ole sähköä, juoksevaa vettä tai ulkohuussia kummoisempaa saniteettitilaa.

Virkistysolosuhteet ovat parantuneet huomattavasti, kun esimerkiksi rannoilla sijainneet majat siirrettiin sisemmäs saareen, ja ne paranevat entisestään, kun saaren infrastruktuurista vastaavan Helsingin kaupungin suunnitteleman saaren kiertävän ulkoilukäytävän toteutus käynnistyy. Polut ovat kohonneen käyttäjämäärän vuoksi kohta kuluneet ojiksi, mistä me saarelaisetkin olemme huolissamme.

Saaren runsaat sata kesämajaa ovat yksityisomaisuutta. Suurin osa niistä on määräysten mukaisia ja siistejä, mutta toki joukossa on myös muutama huonokuntoisempi maja. On myös totta, että vuosikymmenten aikana kertynyt roju häiritsee sekä ulkoilijoita että saarelaisia. Olemme viime vuosien aikana tehneet paljon työtä, jotta tarpeeton tavara saadaan kuljetettua asianmukaiseen kierrätykseen. Saaren siisteys on kaikkien etu.

Sanna Peltola

puheenjohtaja

Otto-Wille Koste

johtokunnan jäsen

Raittiusyhdistys Koitto

