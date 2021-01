Sanaa reilu käytetään nykyisin varsin usein, kun halutaan kertoa, että jokin asia on suuri tai sitä on paljon. ”Matkaa oli reilu sata metriä”, ”Siellä oli reilut viisisataa henkeä”, ”Pakkasta on luvassa reilut 20 astetta” ja niin edelleen.

Hyvin usein sanalla halutaan korvata sana runsas. Minun mielestäni reilu-sanaan liittyy aina jollain lailla tunne tai kannanotto: ”Se oli reilu mies.”

Eipä tästä enempää. Luovutaan muotiin tulleesta reilu-sanan väärinkäytöstä tänä vuonna.

Liisa Päivikki Ailio

eläkeläinen, Helsinki

