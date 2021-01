Vakavat hyväksikäyttötapaukset eivät usein paljastu. Tilanne on yleensä osattu naamioida työpaikoilla niin hyvin, että paperilla kaikki näyttää lainmukaiselta.

Suomessa on herätty siihen, että täälläkin on ihmiskauppaa. Hallitus on ryhtynyt toimiin ilmiöön puuttumiseksi.

On ymmärretty, että uhrien auttamisen lisäksi hyväksikäyttöä tulee ehkäistä ennalta. Lisäksi on tiedostettu ihmiskaupparikollisuuden paljastamisen ja tutkimisen tärkeys. Ilman sitä uhrit eivät saa oikeutta ja hyväksikäyttäjät voivat jatkaa toimintaansa. Siksi poliisissa aloittaa tänä vuonna valtakunnallinen ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä. On tärkeää, että sen paljastava toiminta kattaa kaikki ihmiskaupan muodot ja työtä tehdään uhrilähtöisesti.

Suurta osaa työpaikoista valvoo työsuojeluviranomainen, mutta vakavat hyväksikäyttötapaukset eivät usein paljastu sen tarkastuksilla. Tilanne on yleensä osattu naamioida niin hyvin, että paperilla kaikki näyttää lainmukaiselta.

Työvoiman hyväksikäytön paljastamiseen tarvitaan siis myös poliisin panosta. Kuitenkin säännöllisesti näkee puheenvuoroja, joiden mukaan työperäisen hyväksikäytön paljastamista ei tarvitse priorisoida, koska sitä paljastuu jo nyt. Myös uuden poliisiryhmän osalta on todettu, että sen paljastavan toiminnan painopiste on toisaalla, koska työperäisestä ihmiskaupasta tulee ilmoituksia muutenkin.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että työvoiman hyväksikäyttö on Suomessa yleistä ja paikoin järjestelmällistä. Rikosuhripäivystykselle on tullut puolen viime vuoden aikana yli 150 uutta asiakasta, jotka ovat joutuneet Suomessa hyväksikäytetyksi työssään. Tiimimme on auttanut tänä syksynä useita kymmeniä asiakkaita tekemään rikosilmoituksen.

Moni ei kuitenkaan uskalla tehdä rikosilmoitusta. Useat asiakkaat uskaltautuvat puhumaan vasta kauan pohdittuaan: juuri joitakin päiviä sitten ohjasimme viranomaisavun piiriin asiakkaan, jonka kanssa olimme työskennelleet 1,5 vuotta.

Lähes jokainen asiakkaamme tietää useita muita, jotka ovat vastaavassa tilanteessa mutta pelkäävät puhua kenellekään.

Vaikka työvoiman hyväksikäyttötapauksia tulee ilmi, valtaosa niistä jää siis luultavasti edelleen piiloon.

Helsingin poliisissa on viime vuoden alusta toiminut aliresursoitu mutta tehokas työperäiseen ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä. Se on toistuvasti korostanut, että rikosten tutkinta onnistuu parhaiten, kun toimintaan päästään puuttumaan sen ollessa yhä käynnissä. Mitä enemmän aikaa hyväksikäytöstä kuluu, sitä enemmän uhrin oikeusturva ja rikosvastuun toteutuminen vaarantuvat.

Työperäisen hyväksikäytön paljastaminen on siis yhä iso haaste, vaikka osa uhreista on uskaltanut tehdä rikosilmoituksen, usein pitkän ajan kuluttua. Jotta hyväksikäyttöön voidaan puuttua tehokkaasti, sitä täytyy paljastaa aktiivisesti ja oikea-aikaisesti. Nyt vastuu jää uhrille.

Pia Marttila

koordinoiva erityisasiantuntija

Katarina Iskala-Blomster

erityisasiantuntija

ihmiskaupan uhrien auttamistyö

Rikosuhripäivystys

