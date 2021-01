Työn ja lastenhoidon joustavalla sovittelulla vanhemmille jää enemmän aikaa perheelle ja itselleen.

Kansainvälisissä vertailuissa eri maiden välisten erojen tulkinta ei ole helppoa, ellei tutkimukseen satu sisältymään olennaisia selittäviä tekijöitä. Näin on käynyt erinomaisessa vanhempien uupumusta koskevassa tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuneet 42 maata edustavat erilaisia kulttuureja. Helsingin Sanomien (18.12.) julkaisemassa kuviossa vanhempien uupumuksen määrää oli suhteutettu individualismiin, joka tarkoittaa sitä, että jokaisen on pidettävä huoli itsestään. Sen vastakohtana on kollektivismi, joka viittaa tiiviisiin ihmissuhteisiin ja kiinteisiin ryhmiin.

Länsimaisissa teollisuusmaissa individualismi on vahvempaa kuin Aasian maissa, joissa vanhempien uupumus oli vähäisempää. Individualismi ei kuitenkaan selitä suomalaisten vanhempien uupumusta ruotsalaisiin ja hollantilaisiin vanhempiin verrattuina.

Varsinkin Hollanti on kiinnostava maa, koska kansainväliset vertailut tuottavat yhtenäisen kuvan hyvinvoinnista. Hollantilaisten arvioinnit siitä, että kotimaa on paras mahdollinen paikka elää, on vertailujen kärjessä (niin sanottu onnellisuustutkimus). YK:n alaisen lasten oikeuksia ajavan järjestön Unicefin vertailujen perusteella Hollannissa lasten mielen hyvinvointi on parempaa kuin muissa maissa. Lisäksi vanhemmatkin voivat hyvin eli uupumusta on vähän.

Suomalaiset arvioivat Suomen parhaaksi maaksi elää, mutta lasten mielen hyvinvointi on keskinkertaista ja vanhemmat kuuluvat uupuneimpien vanhempien joukkoon maailmassa. Äitien ja isien osa-aikatyö on Hollannissa yleisempää kuin muissa Euroopan maissa, ja Ruotsi seuraa perässä. Työn ja lastenhoidon joustavalla sovittelulla vanhemmille jää enemmän aikaa perheelle ja itselleen. Työllisyysluvutkin kohenevat eikä maan talous kärsi.

Olisiko osa-aikatyön mahdollisuuksien parantaminen vihdoinkin otettava vakavasti? Kyse ei ole kodin ja työn välisestä jaottelusta vaan niiden järkevästä yhteen sovittamisesta.

Lea Pulkkinen

professori, Helsinki

