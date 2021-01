Toisen henkilön puolesta asioiminen Omakannassa on toivottu ominaisuus.

Nimimerkki Edunvalvontavaltuutettu (HS Mielipide 29.12.) nosti esiin tarpeen asioida Omakannassa edunvalvojan roolissa esimerkiksi muistisairaan puolesta.

Toisen henkilön puolesta asioiminen Omakannassa on toivottu ominaisuus. Omakannassa näkyvät terveystiedot ovat arkaluonteisia, joten palvelussa on varmistuttava, että henkilöllä on oikeus tietojen saamiseen.

Lukijan ehdotus tunnistautumisesta verkkopankkitunnusten avulla, kun asioidaan toisen puolesta eri verkkopalveluissa, ei kuitenkaan ole mahdollista. Tunnistusvälineet ovat aina henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Toisen puolesta asioinnin mahdollistamiseen on jo olemassa kansallinen palvelu, Suomi.fi-valtuudet. Toisen aikuisen puolesta asiointi Omakannassa tulee mahdolliseksi vuoden 2021 aikana. Tämä ei kuitenkaan vielä ratkaise edunvalvontatilanteita, sillä valtuutus annetaan kirjautumalla Suomi.fi-palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla, ja valtuutuksen antajan pitää olla itse täysivaltainen. Tästä syystä edunvalvonnassa oleva henkilö ei voi antaa valtuutusta.

Digi- ja väestötietovirasto selvittää parhaillaan Suomi.fi-valtuuksien hyödyntämistä myös edunvalvojien sähköisessä asioinnissa eri palveluissa kuten Omakannassa. Toteutuksen aikataulu tarkentuu vuoden 2021 aikana.

Mari Holmroos

Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija

Kela

Mika King

Suomi.fi-valtuuksien kehityspäällikkö

Digi- ja väestötietovirasto

