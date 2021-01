Olen yrittänyt saada selityksiä viestiin, mutta tuloksetta.

Maisa on on Apotin digitaalinen asiakasportaali, jossa pääsee hoitamaan omia sosiaali- ja terveysasioitaan. Myös toisen asioita voi hoitaa, jos tähän on valtuutus.

Sain puhelimeeni viestin, jotta tietäisin käydä lukemassa saapuneen ilmoituksen Maisasta. Ammattilainen oli kirjannut puolisoni tietoihin seuraavaa (kirjoitusvirheineen): ”Potilas nyt saraalassa. Potilas ei ole arvinnut asvahoitajaa. Potilaan palvelut on kohdentuneet oikein. Lopetetaan asiakkuus.”

Tämä viesti oli todella huolestuttava ja hätäännyin siitä. ”Potilas nyt saraalassa” – mitä oikein on tapahtunut ja miksi minulle ei ole soitettu? ”Potilas ei ole arvinnut asvahoitajaa” – mikä on asvahoitaja? ”Potilaan palvelut on kohdentuneet oikein” – mitkä ihmeen palvelut? ”Lopetetaan asiakkuus” –menehtyikö potilas?

Asumme Vantaalla, ja puolison intervallihoitojaksot ovat myös Vantaalla. Juuri tämän Maisa-viestin aikaan hän oli intervallihoidossa. Soitin vanhustenkeskukseen, jolloin selvisi, että kaikki siellä on ok eikä mitään ongelmia ole. Kyseinen Maisa-kirjaus kirjattiin väärän henkilön tietoihin. Kenelle se olisi kuulunut kirjata?

On käsittämätöntä, että tämänkaltaisia tietoja kirjoitetaan Maisaan varmistamatta oikeaa henkilöllisyyttä. Merkintöjen tulee aina olla asiallisia ja totuudenmukaisia, mitään ei saa jättää arvailujen varaan tai kirjoittaa niin, että niitä voitaisiin tulkita väärin.

Olen yrittänyt saada selityksiä tähän viestiin, mutta tuloksetta. Muistiohjaaja soitti jossain vaiheessa ja ilmoitti laittavansa viestini eteenpäin. Muuta vastausta on ilmeisesti turha odottaa.

Selkosuomea, kiitos

