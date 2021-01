Entäpä jos laatisimme kylissä ja kaupungeissa rokotuslistan: jos tapaat paljon ihmisiä, pääset piikkijonon kärkeen, sanoipa etiikkamme sitä tai tätä.

Joulupukki olisi toki rokotettu ennen isoa työkeikkaansa toissa viikolla.

Rokote ei vain ehtinyt Suomeen. Siksi pukin raskas kiertue peruttiin.

Pukin rokottamiseen olisi ollut selvä syy. Jos pukilla mahdollisesti oli jo koronavirus­tartunta, hän olisi levittänyt sitä tuhoisasti.

Pukkia olisi ehkä pidetty superlevittäjänä. Voisimme ottaa tästä opiksi, kun seuraava epidemia tulee. Ensiksi jäljitämme ja eristämme heti virusta kantavat. Sitten rokotteen saavat avainhenkilöt, jos se takaa, ettei rokotteen saaja levitä sairautta.

Järjestys on tässä provosoitu: prostituoidut, huumediilerit, jengipomot, ahneet bisnesmiehet. He kaikki tapaavat paljon ihmisiä. Samalla tietysti piikin saisivat perinteiseen tapaan vanhukset, hoitajat, lääkärit, iäkkäät, opettajat ja niin edelleen.

Israelilainen fyysikko Shlomo Havlin ehdottaa nopeaa ja helppoa keinoa, jolla torppaamme villiintyvät virukset alkuunsa.

Valitkaamme ryhmä saman alueen ihmisiä kylältä, lähiöstä tai kaupungista, vaikka vain kymmenen ihmistä. Tai sata. Kysymme jokaiselta vain yhden ystävän nimeä.

Eniten mainintoja saanut rokotetaan heti. Sitten toistamme saman eri yhteisöissä tuhansia kertoja. Näin tavoitamme väestössä taudinlevittäjiä.

Havlin sanoo, että saisimme virustaudin kuriin jopa neljäsosalla siitä ajasta ja niistä kuluista, joita nyt menee koko väestön rokottamiseen. Rokottaisimme tällä tapaa ehkä vain 10–20 prosenttia väestöstä. Virus tukahtuisi. Se ei löytäisi uusia ”asiakkaita”. Näin todistavat ainakin mallit, joita verkkoteoreetikot, kuten Havlin, ovat tehneet.

Ongelma on, että ideaa on todisteltu käytännön elämässä vähän. Yliopistojen kampuksilla on tehty pieniä kokeita.

Elämä on toki malleja mutkikkaampaa. Rokotteiden jakelu on yksi ongelma, koska rokotteita on säilytettävä kylmässä.

Ehkä tässä on silti ajateltavaa vastaisen varalle. Entä jos jokainen kylä, miksei kaupunkikin, päivittäisi aika ajoin ”rokotus­listan” ihmisistä, jotka väistämättä tapaavat paljon muita ihmisiä. Siis niistä ihmisistä, jotka kaikki kyläläiset tuntevat. Me tiedämme heidän ammattinsa: K-kauppias, kirkkoherra, koulun opettajat ja keittäjät, hoitajat ja lääkärit, poliisit ja se 4. divisioonan lätkäjoukkueen valmentaja.

Ensi kerralla siis piikki nopeasti heille!

Joulupukki saisi myös annoksensa, ainakin joulun kynnyksellä.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.