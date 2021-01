Nuorisorangaistus on ollut seuraamus­valikoimassa jo 25 vuotta, mutta se ei ole vieläkään löytänyt luontevaa paikkaansa

Nuorisorangaistus räätälöidään nuoren tilanteen mukaan.

Nuorten tekemistä rikoksista on kuluneen vuoden aikana uutisoitu laajasti. Myös poliisi on tiedottanut tapahtumista avoimesti. Julkisuudessa on keskusteltu myös nuorten saamista rangaistuksista.

Yksi mahdollinen rangaistusmuoto nuorten kohdalla on nuorisorangaistus. Se on ollut seuraamusvalikoimassa jo 25 vuotta, mutta se ei ole vieläkään löytänyt luontevaa paikkaansa. Nuorisorangaistus on verrattavissa ehdolliseen rangaistukseen, mutta siinä kontakti nuoreen on huomattavasti velvoittavampi ja tiiviimpi.

Nuorisorangaistus räätälöidään nuoren tilanteen mukaan. Pääpaino voi olla työtoiminnassa, päihdekeskusteluissa tai siihen voi sisällyttää sosiaalista toimintakykyä edistäviä elementtejä. Ajatus on sitouttaa nuori kansalaistaitojen opetteluun ja valvonta-ajan puitteissa luoda rangaistusajasta nuorta eheyttävä ja kasvattava kokemus. Nuorisorangaistus johtaa parhaimmillaan nuoren suotuisaan kehitykseen.

Syyttäjät kuitenkin päätyvät usein ehdollisen rangaistuksen kannalle. Taustalla on ajatus, että alla pitää olla ehdollisia rangaistuksia, jotta rangaistusasteikko on asteittain koveneva ehdottomaan vankeuteen saakka. Lainsäätäjän ja syyttäjän näkökulmasta tässä on selkeä logiikka, mutta sosiaalityön näkökulmasta menetetty mahdollisuus puuttua nuoren ongelmiin ajoissa. Usein nuoren asianajaja hakee mahdollisimman pientä seuraamusta, kuten sakkoa, ja näin nuoren edun mukainen ja sisällöllisesti tilannetta palveleva rangaistusaika jää hyödyntämättä.

Suurin osa nuorista voi hyvin. Iso osa rikoksista on nuoruuden rajojen hakemista. Nuorten rikollisuus on kuitenkin polarisoitunutta. Nuorten tekemät törkeät pahoinpitelyt ja henkirikokset voivat kieliä jo syvistä mielenterveyden häiriöistä, jolloin varhaisen puuttumisen juna on mennyt.

Olemme poliisisosiaalityön yksikössä mukana alaikäisten kuulusteluissa ja Ankkuri-toiminnassa, ja saamme kattavan läpileikkauksen Helsingin nuorison pahoinvointiin ja rikoskäyttäytymiseen.

Ennaltaehkäisy on aina halvempaa ja inhimillisesti kestävämpää kuin tuhoisten jälkien korjaaminen. Poliisi on nähnyt tämän työn tärkeyden esimerkiksi Ankkuri-toiminnassa, jossa pyritään puuttumaan ongelmiin jo alkuvaiheessa. Osallistumme alaikäisten rikoksesta epäiltyjen poliisikuulusteluihin ja tuomme sosiaalityön äänen käräjille. Kuulusteluissa ja puhutuksissa poliisi pyrkii kohtaamaan kasvavan nuoren eikä vain rikoksen tekijää.

Poliisi ja lastensuojelu tekevät parhaansa nykyisillä resursseilla. Viranomaisten ja kolmannen sektorin vuoropuhelua ja yhteistyötä tulee lisätä ja mahdolliset yhteistyötä hankaloittavat valuviat korjata.

Anu Inkinen

johtava sosiaalityöntekijä, Poliisisosiaalityön yksikkö, Helsingin kaupunki

