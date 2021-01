Voisiko uusi yliopisto vastata yliopistokentän haasteisiin uudella tavalla? Onko mahdollista kehittää uudenlaista läpinäkyvämpää hallinto- ja toimintakulttuuria?

Ministeri Annika Saarikko (kesk) esitti mahdollisuutta yliopistokentän evoluutioon ja uuteen yliopistoon (HS 1.12.). Saarikon esitys sai nopeasti kielteisen vastaanoton resurssien riittämättömyyden, opiskelijoiden edun, ikäluokkien pienenemisen, asian politisoimisen sekä tehdyn korkeakouluvision ja tuloillaan olevan koulutuspoliittisen selonteon takia. Saman kakun jakaminen yhä pienempiin osiin toimi punaisena vaatteena.

Saarikko on kuitenkin oikeassa siinä, että korkeakoulujärjestelmä ei ole koskaan valmis.

Yliopistolain muutoksesta ja isojen yliopistofuusioiden aloituksesta on kymmenen vuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriön muutosselvityksessä (2016) todetaan, että uudistaminen käynnisti merkittävän johtamiseen liittyvän rakenne- ja kulttuurimuutoksen. Yliopistoyhteisö on etääntynyt päätöksenteosta ja toimivalta on keskittynyt. Yliopistoissa alkoi strategisen johtamisen kausi. Tämä on mahdollistanut rahoituksen ja rekrytointien suuntaamisen oman strategian mukaisesti sekä tutkimuksen ja koulutuksen palveluorganisaatioiden rakentumisen.

Heidi Härkösen Akava Worksille tekemän tuoreen selvityksen mukaan miehet hallitsevat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ylimmässä johdossa sekä hallituksessa että rehtoristossa. Korkeakoulujen sukupuolittuminen miesten hyväksi aiheuttaa merkittävän tasa-arvo-ongelman. Acatiimin äskettäin tekemän kyselyn mukaan urakehitys takkuaa pahasti kaikilla yliopistolaisilla.

Yliopistojen hallintoelimien rooli hakee muotoaan fuusioiden ja muutosten keskellä. Kun johto keskittyy ja muuttuu strategiakeskeisemmäksi, ovat avoimet ja hyvin valmistellut henkilövalinnat yliopiston johtoon ja hallitukseen erittäin tärkeitä. Tässä yliopistolaisten ja yliopistokollegion pitäisi uskaltaa käyttää valtaa sekä äänestämällä että nimittämällä hallitukseen visionäärisiä jäseniä, jotka uskaltavat haastaa rehtoria ja virkamiesjohtoa sekä vaatia rekrytointiprosesseilta niihin kuuluvaa lainmukaista läpinäkyvyyttä.

Löytyykö yliopistokollegiolle uusi laajempi tehtävä, joka mittaa yliopistoyhteisön luottamusta yliopiston johtoon tai ottaa rohkeammin kantaa strategian toimenpanoon?

Entä jos uusi yliopisto ei söisi yhteistä kakkua? Voisiko se vastata yliopistokentän haasteisiin uudella tavalla? Onko mahdollista kehittää uudenlaista läpinäkyvämpää hallinto- ja toimintakulttuuria? Voisiko uusi yliopisto vastata sekä korkeakouluvision että selonteon tavoitteisiin uusilla avauksilla?

On selvää, että yliopiston tulevaisuus nojaa vahvasti korkeatasoiseen digitaaliseen, verkostoituneeseen ja kansainväliseen osaamiseen, yliopistoyhteisön vahvaan opetuksen ja tutkimuksen osaamiseen sekä opiskelijakunnan uudistavaan voimaan. Voisiko uusi yliopisto olla selvittämisen arvoinen mahdollisuus? Oli tuloksena sitten uusi yliopisto tai entisen järjestelmän evoluutio.

Satu Miettinen

dekaani, palvelumuotoilun professori, Lapin yliopisto

