Eduskunnan lakivaliokunta on lapsenhuoltolain muutosta käsitellessään painottanut, ettei vanhempien etu saa ohittaa lapsen etua vuoroasumiskysymyksissä.

Pääkirjoitus (HS 17.12.) käsitteli vuoroasumiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Vuoroasumisesta päätettäessä tai sovittaessa on noudatettava lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sen mukaan lapsen asuinpaikkaa koskevan ratkaisun on oltava lapsen edun mukainen: vuoroasumiseen voidaan päätyä vain, jos asumismuodon harkitaan toteuttavan lapselle lainsäädännössä turvattuja oikeuksia.

Asumismuodon valinnan on lain mukaan toteutettava lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia, hyvää hoitoa ja kasvatusta, valvontaa ja huolenpitoa, turvallista ja virikkeitä antavaa kasvuympäristöä sekä suojaa kaikenlaiselta väkivallalta ja huonolta kohtelulta.

Lisäksi on otettava huomioon erityisesti lapsen ikä ja kehitystaso, lapsen luonne ja taipumukset, lapsen erityistarpeet, vanhempien asuinpaikkojen välinen etäisyys sekä vanhempien kyky ottaa yhdessä vastuuta lasta koskevista asioista ja suojella lasta kaikenlaiselta väkivallalta. Lapsen toivomukset ja mielipide asumismuodosta on otettava huomioon, kun se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista.

Lapsenhuoltolain uudistuksen keskeisin tavoite oli parantaa lapsen edun toteutumista ja vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevissa asioissa. Tämä koskee myös vuoroasumista. Lapsenhuoltolain esitöissä korostetaan tältä osin lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja lähtökohtaa, jonka mukaan vuoroasumisessa lapsen elinpiirin tulisi pysyä muuttumattomana. Lainmuutosta käsitellessään eduskunnan lakivaliokunta painotti, ettei vanhempien etu saa ohittaa lapsen etua vuoroasumiskysymyksissä.

Suvianna Hakalehto

oikeustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

