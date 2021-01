”Eivät täällä asukkaat kaupungin asioista päätä.”

Tämä tyly toteamus on kuultu hallinnon taholta muuallakin kuin Helsingissä. Totuus lieneekin se, että nykyisin valtuutetut äänestävät oman etunsa nimissä mieluummin puolueen kuin äänestäjiensä tahtoa kunnioittaen. Siksipä asukkaiden enemmistön mielipide usein sivuutetaan, kuten nyt Malmin lentokentän tulevaisuutta koskevassa asiassa.

Markku Alanen (HS Mielipide 3.1.) toivoi helsinkiläisten oikeutta päättää itse asioistaan. Tässä hän iski naulan kantaan.

Tulevissa kuntavaaleissa jokaiselta ehdokkaalta on hyvissä ajoin vaadittava selvä mielipide lentokentän tulevaisuudesta. Median tärkeä tehtävä on varmistaa, että äänestäjät tietävät, ketkä ehdokkaista sitoutuvat lentotoiminnan jatkamiseen Malmilla ja ketkä eivät. Kaupunginvaltuustolla on valta perua tyhmät päätökset, vaikka suunnittelutyöhön tuhlatut eurot ehkä kirpaisevatkin. Jälkipolvet vielä kiittävät.

Lentokentän tuhoamisen asiakseen ottaneilla taitaa olla kova huoli kevään vaaleista, koska nyt kiireellä yritetään vaihtaa lentokoneet kaivinkoneisiin.

Matti Parpola

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.