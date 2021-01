Kaikki tiet on tehty kulkemista varten

Yksityistie ja pihatie ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

Markku Peutere (HS Mielipide 2.1.) ehdotti uutta selkeää liikennemerkkiä yksityisteille.

Yksityistiet ovat joko yksityisille maille ja kiinteistöille johtavia teitä, tai sitten ne kulkevat vanhoja asutuksia mukaillen kylätaajamien ulkopuolella. Suomessa on kaikkiaan 360 000 kilometriä yksityisteitä, joista 90 000 kilometrillä on vakituista asutusta. Yksityistiet muodostavat 80 prosenttia Suomen tieverkosta ja niitä on 3,5 kertaa enemmän kuin valtion ja kuntien ylläpitämiä teitä.

Yksityisteiden rakentamisesta ja kunnostuksesta vastaavat maanomistajat sekä tien varrella olevat kiinteistöjen omistajat, mutta harvoin yksityisteiden satunnaista käyttöä on muiltakaan rajoitettu. Luonnollisesti pysäköinti sielläkin vaatii maanomistajan suostumuksen.

Yksityistie ja pihatie ovat kaksi eri asiaa. Pihatie on kiinteistön omistajan yksityistä tietä, siksi molemmat tiet tulisikin merkitä erilaisilla liikennemerkeillä.

Yksityisteiden määrä ei ole vähenemässä, päinvastoin. Kunnat luopuvat vähäliikenteisten teiden kunnossapitovastuusta, ja mökkiteitä tulee lisää etätöiden yleistyessä.

Jos käyttää säännöllisesti yksityistä tietä, on reilua ottaa yhteyttä tiehoitokuntaan ja sopia tien käytöstä kohtuullinen korvaus. Tienkäyttäjiltä perityillä maksuilla yksityistiet pidetään kunnossa, mikä on tärkeää hädän hetkellä.

Sakari Partinen

yksityistien osakas, Sipoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.