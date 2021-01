Pohjoismainen yhteistyö ei ole suorituskykyinen ratkaisu. Se vain kuulostaa kivalta. Nato puolestaan on eurooppalainen puolustusjärjestelmä.

Valitettavasti elämme edelleen sellaista maailmanaikaa, että itsenäisellä valtiolla on oltava uskottava maanpuolustus. Suomella ei nyt sellaista ole. Esi­merkki: alueellisen maanpuolustuksen perusratkaisu. Kuka todella uskoo siihen?

Olen kirjoittanut useita kertoja vuosien varrella Helsingin Sanomiin tasa-arvoisen asevelvollisuuden puolesta. Ensimmäinen kirjoitus poiki kutsun pääesikuntaan kalvosulkeisiin, jotka tarjottiin maittavan kolmiosaisen lounaan kera. Esitelmän tarkoituksena oli osoittaa, ettei asevelvollisuutta ole järkeä muuttaa tasa-arvoiseksi.

Kun kalvosarja oli päässyt viimeiseen havainnekuvaansa, esiintymistaitoinen ja mukava upseeri pudotti painavan lauseen: ”Ymmärräthän, että tässä tapauksessa meidän olisi liityttävä Natoon.” Vastasin: ”Ym­märrän. Tämä on yksi syistä, miksi kannatan nykyään Suomen Nato-jäsenyyttä.” Moneen oli pääesikunnassa valmistauduttu ja varauduttu, mutta ei siihen, että kaltaiseni punavihreä pasifisti olisi näin pahasti kelkkansa kääntänyt.

Suomi on tietenkin jo nyt monella tapaa osa Naton rakenteita. Se on yksinomaan käytännöllinen ratkaisu. Kansainvälistä yhteistyötä on syytä harjoittaa kaikissa niissä politiikan lohkoissa, joissa yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Turvallisuuspolitiikka on ilman muuta sellainen. Yhteistyö on edullisinta ja tehokkainta olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Nato on käyttökelpoinen ”toolbox”, työkalupakki, kuten Natossa on tavattu asia ilmaista.

Kumppanuutta toteutetaan eri tavoin, näyttävimmin Nato-johtoi­sissa rauhanturvaoperaatioissa Kosovossa ja Afganistanissa. Niissä Suomi tekee tätä tärkeää työtä rinnan muiden pohjoismaiden kanssa. Suomen puolustusvoimat osallistuu Naton kumppanuustoimintaan ja yhteis­työhön, jonka tavoite on suoritus- ja yhteistoimintakyky. Vuosittain Suomi on mukana sadoissa koulutustapahtumissa ja 15–20 harjoituksessa. Olemme Naton kanssa nykyaikaisesti kihloissa: käytännössä ollaan yhdessä, mutta lupaus naimisesta on vailla aikataulua.

Nato ei ole silkkaa auvoa eikä puhtaasti reilu kerho. Koska huumori tavoittaa kritiikin ytimen asiallista kolumnitekstiä paremmin, vinkkaan norjalaisten rauhanturvaajien vuonna 2006 Youtubeen lataamasta poikabändityylisestä laulu- ja tanssi­esityksestä Kosovo.

Kaltaiseni Nato-haukan nivusia on hiertänyt eniten kysymys ydinaseista sekä joidenkin Natoon kuuluvien maiden poliittisen järjestelmän tila. On hyvä huomata, että nämä samat ongelmat sisältyvät jo EU-jäsenyyteen.

Naton piirissä toimii valtioita, jotka ovat meille turvallisuuspoliittisesti erittäin tärkeitä. Kuten Annamari Sipilä kirjoitti (HS 29.12.), yksi syy rakentaa nopeasti vilkasta kahdenvälistä yhteistyötä EU:sta eronneen Britannian kanssa on puolustuksellinen: ”Turvallisuus- ja sotilasyhteistyö Pohjolassa kaipaa jatkossakin brittien panosta.”

Nato-keskustelussa Suomessa on kyse myös identiteettipolitiikasta. Vanhavasemmistolaiset ovat kuin kissoja: leimautuneet Venäjään paikkana, vaikka valta on päässyt vaihtumaan.

Mitkä sitten ovat Nato-jäsenyyden vaihtoehdot? Esillä ovat olleet EU:n yhteinen puolustus, pohjoismaiden puolustusyhteistyön syventäminen ja asiain pysymisen ennallaan. Yleensä maailman muuttuessa on fiksua muuttaa omaa toimintaa. Pohjois­mainen yhteistyö ei ole suorituskykyinen ratkaisu. Se vain kuulostaa kivalta. Nato puolestaan on eurooppalainen puolustusjärjestelmä.

Olen tehnyt paljon eurooppalaista yhteistyötä oman puolueeni vihreiden puit­teissa ja voi pojat: kun olen yrittänyt saksalaisille tovereille selittää kielteistä Nato-kantaa ja myönteistä kantaa EU:n yhteisen puolustuksen kehittämiseen, olen saanut vastaani lähinnä tyhjän katseen.

Eihän tämä sisäisesti ristiriitainen, tukevasti fantasiamaailmaan sitoutunut mielipidesolmu voi avautua sekä Natoon että EU:hun kuuluvan maan valveutuneelle poliitikolle.

Kirjoittaja on kirjailija.