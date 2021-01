Muut lehdet

Kaleva kirjoittaa, että vihreä asuin­ympäristö edistää liikkumista.

”Vahvaa näyttöä ympäristön vaikutuksesta suomalaisten liikkumiseen antoi joulun alla julkistettu Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan yhteinen tutkimus, joka koskee keski-ikäisten liikuntaa. Tutkimuksen tulos oli, että vihreä asuinympäristö kannustaa liikkumaan.”

”Tulosta ei selvitetty kansalaisten tottumuksia kysellen vaan tiukasti mittaamalla. – – Tutkimukseen osallistuneiden liikkumista mitattiin rannemittarilla, ja niistä saadut tiedot yhdistettiin tietoihin asuinalueen vihreydestä.”

”Tulos oli, että liikkuminen on sitä runsaampaa, mitä vihreämpi ympäristö on. Tulosta ei voi pitää suurena yllätyksenä. Joka tapauksessa tutkimus antaa nyt tukea esimerkiksi kaupunkisuunnittelulle. Vihreät alueet eivät ole vain kaupunkikuvaan tai -rakenteeseen liittyviä elementtejä vaan niillä on myös suora yhteys kansalaisten terveyteen.”

Etelä-Suomen Sanomien mukaan korona vaivaa taloutta vielä pitkään.

”Koronakriisin leimaama vuosi 2020 päättyi talouden kannalta hyviin uutisiin: koronarokotteet saatiin markkinoille ja jakeluun.”

”Kriisioloista normaaliin palaaminen on tietysti hyvä uutinen. Mutta nopea paluu ei tule olemaan, eikä edes helppo.”

”Vaikka jo pelkkä tieto korona­rokotteesta riitti piristämään markkinoita, on kevätkausi edelleen monille yrityksille selviämistä päivästä päivään. Näin on etenkin palvelualoilla.”

”Viime keväästä asti voimassa ollut väliaikainen konkurssilaki päättyy tammikuun lopussa. Se on suojannut yrityksiä konkursseilta mutta samalla siirtänyt väistämättömiä konkursseja eteenpäin.”

”Oma urakkansa on vielä julkisen talouden suunnanmuutos. – – Kun talous palaa normaalille uralle, on edessä julkisen talouden sopeuttaminen ja velan hoitaminen.”

Lapin Kansa kirjoittaa, että sähkön hin­ta on ohittanut huolen ympäristöstä.

”Vaikka kulunut vuosi on ollut historiallisen lämmin, huoli ilmaston lämpenemisen tuomista uhista on vähenemässä. Tuoreen selvityksen mukaan ihmisten halukkuus maksaa energiasta nykyistä korkeampaa hintaa ympäristöhaittojen vähentä­miseksi on laskenut jo kaksi vuotta peräkkäin.”

”Vaikka suomalaiset pitävät ilmaston lämpenemisen torjuntaa yhä tärkeänä, sähköstä ei haluta maksaa mitä tahansa. Hinnan- ja veron­korotuksia on tapana perustella ­ylevillä asioilla, kuten ympäristö­syillä, mutta se ei riitä. Ympäristöä säästävien valintojen pitäisi näkyä laskussa.”