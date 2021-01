Ville Laakso kirjoitti metsälajeista (HS Mielipide 3.1.), että ”käynnissä oleva eliölajien uhanalaistuminen on pitkälti sidoksissa vähäiseen lahopuun määrään”. Tämä on muuten totta, mutta metsälajisto ei uusimman, vuonna 2019 julkistetun arvion mukaan uhanalaistu. Uhanalaisindeksin mukaan metsälajien uhanalaisuus kasvoi edeltävän yhdeksän vuoden aikana vaivaiset 0,2 prosenttia, mikä on niin vähän, että se jää kaikkien epävarmuusmarginaalien sisään.

Voidaan siis päätellä, että jos uhanalaisuus kasvoi edellisen arvion aikaan vuonna 2010, niin kuin monet tahot silloin kivenkovaan väittivät, käänteen parempaan on täytynyt tapahtua joskus ennen vuonna 2019 julkistetun arvion tekoaikaa.

Hannes Mäntyranta

Helsinki

