Ennaltaehkäisevä ympäristöterveydenhuolto on tärkeä osa sote-uudistusta.

Janne Kaiunpää nosti kirjoituksessaan esiin (HS Mielipide 27.12.) tärkeän asian: ehkäisevän terveydenhuollon ja sen kytköksen elinympäristöömme. Samaa teemaa sivuttiin myös Risto Isomäen kirjailijapuheenvuorossa.

Olli Peltoniemi ja Jari Niemelä totesivat (HS Mielipide 18.12.) ihmisten, eläinten ja ympäristön muodostavan niin tiiviin kokonaisuuden, että on puhuttava yhteisestä terveydestä. Covid-19-pandemia on tästä konkreettinen ja hälyttävä esimerkki.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on Suomessa koottu ympäristöterveydenhuolto-termin alle. Sen tehtäväksi on määritelty ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen elinympäristössä esiintyviltä terveyshaitoilta. Tätä työtä tehdään niin elintarvikkeiden, juoma- ja uimaveden kuin sisäilmankin parissa. Ympäristöterveys vaikuttaa myös kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun ja ottaa kantaa meluun ja muihin terveyshaittoihin. Epidemiatilanteet ja ruokamyrkytykset selvitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Ruokaviraston kanssa.

Ympäristöterveydenhuolto on ala, joka vaatii lääketieteellistä, epidemiologista ja mikrobiologista osaamista yhdistettynä käytännön tekniseen toteutukseen. Kokonaisuuteen sisältyvät myös eläinten terveys ja hyvinvointi, jotka taas nivoutuvat maatalouden kehittämiseen ja ympäristön monimuotoisuuden suojeluun. Juuri ympäristöterveydenhuollon ansiota on, että Suomessa sekä eläintautitilanne että mikrobilääkeresistenssi ovat erittäin hyvällä tasolla.

Kun sote-uudistus on nyt pyörähtänyt käyntiin, yhtenä ratkaistavana asiana on ympäristöterveydenhuollon sijoittuminen. Ympäristöterveys on tärkeä osa tulevaisuuden terveydenhuollon järjestelmää, eikä sitä pidä lyhytnäköisesti jättää uudistuksen ulkopuolelle.

Akuuteissa epidemia- tai zoonoositilanteissa samassa organisaatiossa toimiminen säästää kallisarvoisia minuutteja ja jopa ihmishenkiä. Tulevaisuudessa tarvitsemme mahdollisimman leveät hartiat tämän elintärkeän toimialan turvaamiseksi, meidän kaikkien yhteisen terveyden hyväksi.

Outi Lepistö

ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri, Inkoo

