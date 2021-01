Onneksi Porin merituulisuunnitelmaa tullaan vielä arvioimaan tarkasti merenkulun, maiseman, lintujen, vedenalaisen meriluonnon ja ihmisten terveyshaittojen näkökulmasta.

Helsingin Sanomissa julkaistiin jouluaattona hämmentävä juttu merituulivoimasta. Porin edustalle merelle, lähelle loma-asutusta ja vakituisia asuinrakennuksia, suunnitellaan jättimäistä merituuliteollisuusaluetta. Kolmekymmentäviisi voimalaa voisivat kohota jopa 300 metrin korkeuteen taivaalle merenpinnan yläpuolelle.

Jutun Tuomiokirkko- ja Esplanadi-vertaukset kuvaavat hyvin näitä kolossaalisia rakennelmia. Merituulivoimalat, jos niitä välttämättä halutaan rakentaa, tulisikin sijoittaa alueille, missä sähkönkulutus on suurinta eli esimerkiksi Helsingin ja Espoon edustalle.

Fingridin mukaan lähivuosina tulee tuulivoimaa noin tuhat megawattia vuodessa lisää. Samassa yhteydessä olisi voinut mainita, että tuulivoiman takia joudutaan rakentamaan lisää siirtolinjoja sekä vahvistamaan pohjois-eteläsuuntaan verkkoyhteyksiä valtavilla summilla.

On totta, että tuulivoima on monen muun joukossa yksi tekijä, joka painaa sähkön hintaa alas, kun tuulee. Kun ei tuule, vaikutus on päinvastainen. Epävarmuus onkin yksi tuulivoiman heikkous. Sen hintaan tulisi lisätä varavoimasta, sähköverkon tehon hallinnasta ja kantaverkon lisärakentamisesta sekä vahvistamisesta aiheutuvat kulut.

Onneksi tätä Porin merituulisuunnitelmaa tullaan vielä arvioimaan tarkasti merenkulun, maiseman, lintujen, vedenalaisen meriluonnon ja ihmisten terveyshaittojen näkökulmasta. Jos ihminen ei estä tällaista hanketta, niin sen voi estää merikotka tai kampela.

Hannu Heinonen

metsänhoitaja, Luhanka

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.